RAPORT: Niekończąca się rekonstrukcja

Po rekonstrukcji z 9 stycznia nie skończyły się plotki na temat zmian w rządzie. Należy je krótko podsumować i odnieść do czynów, które bardziej niż słowa świadczą o intencjach rządzących.

Grupy interesu w rządzie

Należy rozpocząć od podstawowego założenia, które przyświecać powinno wszelkim analizom zmian w rządzie. Są one ustalane w wąskim gronie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. Na pierwszego wpływ ma grono działaczy dawnej Solidarności Walczącej z Wrocławia. Drugi musi ważyć interesy co najmniej trzech grup w Sejmie: zakonu Porozumienia Centrum, ludzi związanych z Radiem Maryja i sojuszników z Porozumienia kojarzonych z Jarosławem Gowinem. Musi także brać pod uwagę zdanie premiera i jego ekipy. Do tego dochodzą mniejsze grupy wpływu: narodowcy, politycy związani z innymi mediami prawicowymi i potencjalni pomocnicy w uzyskaniu większości konstytucyjnej.

Rekonstrukcja

W te realia wpisane są działania nowego rządu, w którym przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów został Marek Suski (Zakon). Premier podzielił swój dawny resort rozwoju na dwa osobne: ministerstwo przedsiębiorczości i technologii pod wodzą Jadwigi Emilewicz (Porozumienie) oraz ministerstwo inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego (Morawiecki). Okazuje się, że minister Emilewicz będzie zajmować się w całości programem Czyste Powietrze, który ma zorganizować walkę ze smogiem. Do tej pory ten program był w resorcie rozwoju, ale wpływ na niego miała regulacja o jakości paliw, którą zajmował się dotąd resort energii, a konkretnie wiceminister Grzegorz Tobiszowski, z którym wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz notowała spory publiczne. Minister zdementowała plotki o tym, jakoby miała przejąć nadzór resortu energii nad spółkami elektroenergetycznymi.

W międzyczasie pojawiła się sugestia zmiany umocowań pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który miałby zostać wiceministrem w resorcie Kwiecińskiego, ale BiznesAlert.pl uzyskał dementi w tej sprawie.

Słowa i czyny

Jednak, jak pisaliśmy w BiznesAlert.pl, w obiegu krąży inna spekulacja. Minister Emilewicz może przejąć co najmniej część kompetencji resortu środowiska. Jego nowy szef, Henryk Kowalczyk (kojarzony z Zakonem) rozpoczął prace od zmian na stanowisku szefa Lasów Państwowych i konferencji poświęconej łowiectwu. O polityce klimatycznej mówiła zaś minister przedsiębiorczości i technologii. – W sprawie kompetencji zarządzania komitetu sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, minister Emilewicz powiedziała, że premier Morawiecki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zarządzania tym komitetem, jednak nie jest wykluczone, że zostanie on powierzony ministrowi Woźnemu. Przypomnijmy, że dotychczas za prace komitetu odpowiadał resort środowiska – pisaliśmy na łamach portalu. Nie wiadomo, czy na tym skończy się przejmowanie kompetencji pozostałych po odwołanym Janie Szyszko (Radio Maryja). W obiegu pojawiają się spekulacje o likwidacji resortu, do czego nadawałby się dobrze Kowalczyk odpowiedzialny za „wygaszenie” resortu skarbu, na co wskazywał BiznesAlert.pl w innym tekście.

Atom czeka na decyzję

Jasne rozrysowanie podziału kompetencji między resortami może mieć znaczenie dla projektu polskiej elektrowni jądrowej. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że Polska będzie budować atom. Minister Kwieciński przekonuje, że „to ważny element Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a prace nad tym projektem wciąż trwają, jednak decyzja ws. tego projektu raczej nie pojawi się na posiedzeniu rządu w najbliższym czasie”. Tchórzewski przypomina, że wszystko zależy od modelu finansowego, który jest rzekomo przygotowany. Nadal pozostaje jednak nieznany dla opinii publicznej.

Zarządzanie kryzysowe

Powodem narastających spekulacji na temat rządu jest model zarządzania grupami interesu w obozie rządzącym przez kryzys. Grupy puszczają w obieg medialny sprzeczne informacje, aby sobie zaszkodzić, co powoduje, że generalnie są bardziej zdyscyplinowane. Nie oznacza to jednak petryfikacji polskiej polityki energetyczno-klimatycznej. BiznesAlert.pl będzie dalej obserwować losy kluczowych projektów: atom, Czyste Powietrze, ale także nowe jednostki konwencjonalne i elektromobilność. Walka interesów przełoży się na rozwój wypadku w tych sferach, o czym będą Państwo mogli czytać na łamach naszego portalu. Natomiast rekonstrukcja rozpoczęta 9 stycznia może nigdy się nie skończyć.

