URE ogłosił pierwsze w tym roku aukcje OZE

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze w 2018 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października br. – podał URE w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

URE podał, że w ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE, którzy uzyskali potwierdzenie złożenia deklaracji dla:

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków lub inny; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

„W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona” – podał URE w komunikacie.

Polska Agencja Prasowa