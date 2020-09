Krukowski: Technologia pozwoli zapanować nad siecią zmagającą się z mikronistalacjami OZE (ROZMOWA) Energetyka

Obserwujemy rozwój mikroinstalacji OZE i a to rodzi szererg wyzwań dla operatorów systemów. Produkty i systemy oferowane na rynku wspomagają operatorów w zarządzaniu siecią. Usługi oferowane na rynku, pozwalają na dostarczenie m.in. regulatorów, których zadaniem jest minimalizacja wahania napięcia w sieci dystrybucyjnej.Technologia i nowoczesna transformatory pozwolą na elastycznie zarządzanie sieciami, obicążonymi rosnącą liczbą mikroinstlacji – powiedział Hubert Krukowski wiceprezes zarządu, dyrektor Marketingu i Sprzedaży Hitachi ABB Power Grids w Polsce w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Hitachi Power Grids ma siedzibę w Krakowie. Czym zajmuje się jej krakowski oddział?

W lipcu 2020 roku dwie firmy Hitachi i ABB Power Grids połączyły się w ramach wspólnego przedsięwzięcia, aby stworzyć nowego światowego lidera w dziedzinie pionierskich i cyfrowych technologii. Jako pojedyncze firmy, obie wprowadzały innowacje i ulepszały technologię od ponad wieku. Razem, jako Hitachi ABB Power Grids, rozwijamy i wykorzystujemy to niezwykłe dziedzictwo, aby stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom stojącym przed biznesem i społeczeństwem.

W skład firmy wchodzą 4 jednostki biznesowe: transformatory, produkty wysokiego napięcia, automatyka sieciowa oraz stacje i systemy elektroenergetyczne. Posiadamy w Polsce fabryki transformatorów mocy i rozdzielczych zlokalizowane w Łodzi oraz przekładników wysokiego napięcia w Przasnyszu. Dodatkowo posiadamy centra inżynierskie odpowiedzialne za biznes automatyki sieciowej zlokalizowany w Warszawie oraz centrum inżynierskie biznesu stacji i systemów elektroenergetycznych z siedzibą w Krakowie. W Krakowie zlokalizowane jest również nasze centrum usług wspólnych oraz centrum rozwoju technologii, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Jest to ponad 350-cio osobowa grupa wysoce wyspecjalizowanych inżynierów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów i systemów, w tym również oprogramowania.

Operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych stoją przed wyzwaniem transformacji energetycznej wiążącym się z koniecznością zarządzania niestabilnymi Odnawialnymi Źródłami Energii (ZE). Czy technologia pozwala zarządzać efektywnie siecią przy braku stabilności?

Rzeczywiście w ciągu ostatnich lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, który to stawia przed Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi jako operatorem sieci przesyłowej oraz operatorami sieci dystrybucyjnych, co raz to nowe wyzwania. Jednym z nich jest zarządzanie siecią w sytuacji co raz to większego udziału w miksie energetycznym źródeł energii uzależnionych od warunków atmosferycznych.

Pierwszym krokiem w kierunku zarządzania taką siecią powinno być dążenie do zwiększenia jej obserwowalności oraz do implementacji algorytmów umożliwiających analizę jej parametrów oraz zwiększających przewidywalność jej zachowań. Tego typu funkcjonalności mogą zapewnić rozwiązania klasy SCADA-ADMS takie jak np. nasz Network Manager. System tego typu umożliwia wizualizację stanu pracy sieci na wszystkich poziomach napięć: wysokim, średnim a także niskim. Dane prezentowane w systemie mogą pochodzić zarówno od sterowników telemechaniki, zabezpieczeń zainstalowanych w różnych punktach sieci, ale także np. z inteligentnych liczników energii, zainstalowanych u prosumentów. To w połączeniu z prognozami pogodowymi uwzględniającymi poziom nasłonecznienia, czy prędkości wiatru pozwoli ograniczać wpływ braku stabilności.

Czy pomogą magazyny energii?

Powinniśmy również dążyć do tego, aby zwiększać stabilność źródeł energii w szczególności tych odnawialnych, np. poprzez instalacje systemów magazynowania energii w ich sąsiedztwie. Umożliwiłoby to nam korzystanie ze zmagazynowanej wcześniej energii ze słońca w nocy lub zapewnienie większej stabilności źródła bez względu na chwilowe spadki prędkości wiatru – energia oddawana do sieci w takim przypadku wspierana byłaby przez tę wcześniej zmagazynowaną w zasobniku. W tym aspekcie również gotowi jesteśmy wspierać zarówno właścicieli instalacji OZE, jak i operatorów sieci.

W Polsce jest coraz więcej prosumentów. Do końca roku może być ich 360 tys. Czy da się zarządzać efektywnie taką liczbą mikroinstalacji? W Europie Zachodniej są już wprowadzane ograniczenia w tym zakresie.

Obserwujemy rozwój tych trendów i staramy się uczestniczyć w stawianiu czoła wyzwaniom, przed którymi stają operatorzy systemów. Produkty i systemy oferowane na rynku wspomagają operatorów w zarządzaniu siecią. Firmy, takie jak nasze dostarczają m.in. regulatory, których zadaniem jest minimalizacja wahania napięcia w sieci dystrybucyjnej. Przy rosnącej liczbie prosumentów to niezawodne i wydajne rozwiązanie jest alternatywą dla konwencjonalnej rozbudowy sieci niskiego i średniego napięcia. Z pomocą w zarządzaniu systemem przychodzą również transformatory rozdzielcze wyposażone w podobciążeniowy przełącznik zaczepów.

Stosowanie transformatorów suchych odpornych na przepięcia minimalizuje problemy związane z rosnącą liczbą mikroinstalacji. Układ warystorów w cewkach transformatora rozszerza funkcjonalność tradycyjnych ograniczników przepięć. Przy jego pomocy zwiększamy niezawodność transformatorów i całej sieci. To rozwiązanie chroni zarówno transformator jak i urządzenia przez niego zasilane. Jednocześnie uniemożliwia przenoszenie się przepięć pomiędzy poszczególnymi sieciami.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki