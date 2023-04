Polska może się stać centrum serwisowym czołgów Abrams na Europę Alert

Minister obrony narodowej oraz wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska może stać się centrum serwisowym amerykańskich czołgów Abrams na rynku europejskim. Jedynym do tej pory europejskim krajem, który zakontraktował amerykańskie czołgi jest Polska. Jednakże inne kraje są również zainteresowane pozyskaniem amerykańskich maszyn.

M1 Abrams. Fot. Wikimedia Commons.

– Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć współpracę przemysłową, na przykład z producentem czołgów Abrams” – powiedziała wicepremier Błaszczak, zwracając uwagę, że przed kilkoma tygodniami w Warszawie przebywał wiceprezes producenta czołgów – firmy General Dynamics – stwierdził minister Błaszczak. – Rozmawialiśmy na temat ustanowienia serwisu dla czołgów Abrams – dodał. Jak mówił, chodzi głównie o obsługę polskich Abramsów, ale potencjalnie także należących do innych europejskich państw, które wykazują zainteresowanie kupnem tych wozów. Przypomniał, że rząd USA wyraził gotowość przekazania tych czołgów Ukrainie. Polska staje się naturalnym centrum serwisowym, a pewnie też i produkcyjnym, jeśli chodzi o czołgi Abrams w przyszłości kończąc, że plan modernizacji technicznej będzie aktualizowany z perspektywą do 2039 roku- powiedział Mariusz Błaszczak

Dodał również, że toczą się „zaawansowane” rozmowy z firmą Raytheon która jest współproducentem wyrzutni pocisków przeciwpancernych Javelin będące na stanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Głos zabrał również inspektor Wojsk Lądowych Gen. Dyw. Maciej Jabłoński który ogłosił że, pierwsza partia czołgów M1A1 Abrams jest już gotowa zapowiadając że, na przełomie maja i czerwca, czołgi zostaną przetransportowane przez Atlantyk i w połowie roku pierwsze czołgi zasilą batalion 1. Brygady Pancernej w warszawskiej Wesołej. – Druga partia – 42 czołgi – będzie gotowa do końca lipca tego roku, na przełomie sierpnia i września br. trafi także do 1. Brygady Pancernej. Trzecia – 60 czołgów zostanie wyprodukowana do końca grudnia br., a na początku lutego 2024 roku czołgi trafią do wchodzącego w skład 19. Brygady Zmechanizowanej batalionu w Żurawicy – powiedział Gen. Jabłoński.

Utworzenie centrum serwisowego amerykańskich czołgów Abrams w Polsce pozwoli nie tylko zdobyć kolejny zasób kompetencji, ale również zwiększyć przychody. W tej chwili tylko Polska zakontraktowała amerykańskie czołgi Abrams, odpowiednio 250 w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 oraz 116 w wersji M1A1 z amerykańskich nadwyżek w zamian za przekazanie większości czołgów T-72 walczącej Ukrainie. Jednakże inne kraje europejskie wyrażają spore zainteresowanie tą maszyną. Najświeższym przykładem jest Rumunia która ma zamiar zakupić amerykańskie czołgi w liczbie co najmniej 54 sztuk.

Polska Agencja Prasowa/Bartosz Siemieniuk