Akademik Czerski czeka z budową Nord Stream 2 Alert

Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Statek Akademik Czerski mający dokończyć gazociąg Nord Stream 2 wrócił do portu w niemieckim Mukran, w którym znajduje się baza logistyczna tego przedsięwzięcia.

BiznesAlert.pl informował o ruchach Czerskiego, który wypłynął z Mukran, zakotwiczył w zatoce Prorer Wiek, do którego dotarła także barka Fortuna zajmująca się także układaniem rur. Jednak to Czerski posiada system pozycjonowania głębinowego niezbędny do pracy na wodach duńskich zgodnie z wymogami Duńskiej Agencji Energii. Portal Neftegaz.ru spekuluje, że krótka wycieczka Czerskiego mogła posłużyć do załadunku rur potrzebnych do budowy.

Rosjanie z Nord Stream 2 AG wciąż nie przekazali dokumentów niezbędnych do wydania zgody DEA na budowę ostatniego odcinka spornego gazociągu. Tymczasem Amerykanie zapowiadają przyjęcie kolejnych sankcji, które być może nie zatrzymają budowy, ale uniemożliwią dostawy przez Nord Stream 2.

Kommiersant/Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik