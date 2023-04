Aktualizacja strategii energetycznej PEP2040 czeka w kolejce za ustawami Alert

Aktualizacja strategii energetycznej wciąż czeka w kolejce na obrady rządu. Dziś za to zostały omówione trzy ustawy inicjowane przez resort klimatu, którego szefowa zapewnia, że aktualizacja też doczeka się uwagi już niebawem.

Flaga Polski. Źródło: freepik

Rząd spotkał się 25 kwietnia, by omówić szereg projektów ustaw. Wśród nich znalazły się trzy wnioskowane przez ministerstwo klimatu i środowiska: prawo geologiczne i górnicze, o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oraz o Odnawialnych Źródłach Energii. Rząd nie zajął się znów aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zwanej strategią energetyczną. Ma do niej dojść w drodze uchwały rządowej.

– Mamy w sumie co najmniej pięć aktów naszego resortu do przyjęcia. Nie dostaliśmy natomiast żadnych pisemnych uwag do PEP2040 z resortów, a na Komitecie Ekonomicznym został on przyjęty bez uwag. Ten dokument wymaga jeszcze kilku spotkań międzyresortowych i długiej rozmowy na Radzie Ministrów. To trudna materia – mówiła minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik