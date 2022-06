Zbocza Alp pokrywają zielone algi, które przyspieszają topnienie śniegu Alert

W francuskich górach odkryto, że na zboczach znajdują się algi powodujące topnienie śniegu. Im więcej słońca tym szybciej algi będą się rozrastać co grozi szybszym topnieniem pokrywy śnieżnej.



Alpy z lotu ptaka

Im więcej słońca tym więcej alg

Dyrektor Narodowego Centrum Badan w Grenoble Eric Marechal, stojąc na zboczu alpejskich gór, zauważył że śnieg pokrywają zielone algi. Powodują one szybsze topnienie śniegu, które przyspiesza odwilże w Alpach. To słońce powoduje ich rozrost, co przy globalnym ociepleniu i wzroście temperatur grozi ich zwiększoną obecnością w górach.

Naukowcy z CEA Centre de Grenoble twierdzą, że rozmnażaniu się glonów może sprzyjać również obecność dwutlenku węgla w powietrzu, który sprzyja kwitnieniu alg. Obecność glonów powoduje topnienie się śniegu, ponieważ ich pigment nie pozwala na odbijanie promieni słonecznych. Trwają badania nad powodami, dla których glony w ogóle się pojawiają i jakie są ich odmiany. Działanie glonów jest też porównywalne do konsekwencji sadzy po pożarach lasów.

Reuters/Maria Andrzejewska