Amazon coraz bardziej zanieczyszcza środowisko Alert

W 2021 roku Amazon prężnie się rozwijał. W wyniku działalności tego koncernu znacznie ucierpiał klimat, pomimo jego deklaracji, że chce prowadzić działalność nieszkodliwą dla środowiska. Gigant przekonuje, że jego aktywność jest coraz bardziej przyjazna dla planety.

Źródło: commons.wikimedia.org

W 2019 roku Amazon złożył klimatyczne zobowiązanie. Największy na świecie sprzedawca internetowy zobowiązał się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku, czyli dziesięć lat przed celami wyznaczonymi w porozumieniu paryskim. Chce on to osiągnąć przy pomocy międzybranżowej społeczność firm i organizacji, z którą firma ma zamiar przezwyciężyć kryzys klimatyczny. Amazon zamówił również 100 000 elektrycznych ciężarówek od firmy Rivan, co ma być krokiem do poprawy sytuacji.

Emisja szkodliwych substancji wzrasta

W rzeczywistości, między innymi za sprawą wirusa Covid-19, Amazon cofną się w postępach dotyczących tego ambitnego projektu. Wynika to z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy na temat zrównoważonego rozwoju . Zgodnie z nim w 2021 roku wzrosła nie tylko sprzedaż i zyski firmy, ale także emisja szkodliwych dla klimatu gazów o 18 procent w porównaniu z 2020 rokiem.

Amazon twierdzi, że ogólna produkcja CO₂ spadła

Grupa zgłosiła emisję na poziomie 71,54 mln ton CO2. Według nadawcy CNBC odpowiada to ilości, jaką rocznie może wyemitować 180 elektrowni gazowych. W stosunku do 2019 roku wzrost wynosi prawie 40 procent. Wynika to z ogromnego rozwoju Amazona w ostatnich latach. Rozbudowano sieć logistyczną i poszerzono ją o samochody dostawcze, samoloty i ciężarówki oraz otwarto nowe magazyny i centra dystrybucyjne. Wszystko to negatywnie wpływa na środowisko.

W swoim raporcie o zrównoważonym rozwoju Amazon stara się przedstawić sytuację z nieco innej perspektywy. Firma odnosi się w nim do wszelkiego rodzaju działań certyfikacyjnych i prób oszczędzania energii. Opierając swoje zdanie na ekologicznych inwestycjach, takich jak pojazdy elektryczne, paliwa alternatywne czy energia wiatrowa i słoneczna. Podczas rozwoju firmy, Amazon nadal koncentrował się na poprawie wydajności dzięki bardziej zrównoważonym rozwiązaniom.

Ponieważ emisje CO2 wciąż rosną, firma pisze, że należy skupić się nie tylko na śladzie węglowym firmy w postaci bezwzględnej emisji dwutlenku węgla, ale także na tym, czy zmniejsza ona intensywność emisji dwutlenku węgla, która spadła o 0,9 procent.

Te i pozostałe informacje o całkowitej emisji CO2 udostępnione przez Amazon powinny być oceniane z pewną dozą ostrożności. Według CNBC, raport Centrum Raportowania Śledczego na początku tego roku wykazał, że firma liczy tylko emisje z produktów sprzedawanych pod marką Amazon, w przeciwieństwie do innych dużych sprzedawców takich jak Walmart. Nie uwzględnia także towarów, które kupuje od producentów i sprzedaje je bezpośrednio dla klientów.

Amazon ogłosił, że przy rejestracji emisji w swoim łańcuchu dostaw firma postępuje zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Według informacji koncern nie odpowiedział na konkretne postawione przed nim zarzuty. – Chociaż byliśmy w stanie skutecznie zredukować emisje w niektórych obszarach, to nadal jesteśmy na początku procesu transformacji w pozostałych – podała firma w raporcie o zrównoważonym rozwoju.

Der Spiegel/Jakub Sadowski