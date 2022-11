Amerykanie chcą remontować składy ropy naftowej Alert

Biały Dom zwrócił się do Kongresu o 500 mln dolarów na remont amerykańskich strategicznych rezerw ropy naftowej – donosi Reuters.

fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jeżeli kongres przychyli się do prośby Bidena, Departament Energii zyska fundusze na modernizacje czterech baz paliwowych w Teksasie i Luizjanie. Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej są składowane w podziemnych wydrążonych jaskiniach solnych (kawernach). Pod wpływem zatłaczania i wypompowywania ropy może dochodzić do ich przesunięć, co może negatywnie oddziaływać na ich późniejszą zdolność magazynową. Dodatkowo, stalowe elementy magazynów jak pompy czy rury są narażone na negatywne oddziaływanie słonych warunków panujących w zbiornikach.

Środki finansowe mają pozwolić na utrzymanie zdolności magazynowych składów ropy na odpowiednim poziomie. Finansowanie składów zostało uwzględnione we wniosku Białego Domu na prawie 38 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Pakiet ma być przeznaczony na wsparcie militarne, finansowe i humanitarne Ukrainy.

Prośba obejmuje również 126,3 miliona dolarów dla Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego, będącej częścią departamentu energii na ochronę przed potencjalnymi incydentami nuklearnymi i radiologicznymi na Ukrainie, stwierdził Biały Dom.

Reuters nie uzyskał odpowiedzi Białego Domu ani departamentu energii o powód nagłej konieczności wyremontowania składów ropy.

Reuters/Mariusz Marszałkowski