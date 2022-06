Amerykanie dają więcej czasu na transakcje finansowe z bankami rosyjskimi Alert

Departament Skarbu USA przedłużył zwolnienie umożliwiające bankom amerykańskim przetwarzanie transakcji związanych z handlem surowcami energetycznymi pochodzącymi z Rosji do 5 grudnia. Wcześniej obsługa transakcji przez system finansowy USA miał zostać zablokowana do 24 czerwca.

fot.freepik

Departament Skarbu USA tłumaczy wydłużenie terminu obsługi transakcji finansowych dotyczących nabywania rosyjskich surowców energetycznych chęcią synchronizacji działań sankcyjnych z Unią Europejską. Zgodnie z decyzją państw UE, do końca listopada ma nastąpić wstrzymanie importu z Rosji ropy naftowej, a do końca grudnia bieżącego roku produktów naftowych. Zablokowanie obsługi transakcji pod koniec czerwca mogłoby doprowadzić do problemów w realizacji płatności, a co za tym idzie możliwego wstrzymania dostaw rosyjskich surowców w sposób niekontrolowany, a przez to wywarcia jeszcze większej presji na ceny surowców.

Decyzja ma ta dać czas na uporządkowane i kontrolowane przejście partnerów europejskich z surowców rosyjskich na te pochodzące z innych obszarów, bez windowania cen surowców powyżej poziomu notowanego obecnie.

Decyzja Departamentu Skarbu wywołała negatywną reakcję części amerykańskich polityków republikanów, którzy nalegają na wprowadzenie zakazu transakcji zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.

Przedłużenie licencji handlowej umożliwia transakcje finansowania surowców energetycznych z instytucjami finansowymi z Rosji m.in. Sbierbank, VTB, Otkritie Bank, Alfa-Bank, Sovcombank lub ich spółkami zależnymi, a także z VEB i Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej.

Financial Times/Reuters/Mariusz Marszałkowski