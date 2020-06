Raport: Atom to najbezpieczniejsze źródło energii pomimo Czarnobyla i Fukushimy Alert

Elektrownia jądrowa w Temelinie. Fot. Wikimedia Commons

Ted O’Brien, z Liberalno-Narodowej Partii Queensland, przewodniczący komisji parlamentarnej ds. środowiska i energii, powołując się na wyniki dochodzenia parlamentarnego stwierdził w Sky News, że „energia jądrowa jest najbezpieczniejszą formą produkcji energii elektrycznej”.

Ted O’Brien wygłosił takie stwierdzenie w wywiadzie dla stacji telewizyjnej SkyNews, powołując się na wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez komisję parlamentarną ds. środowiska i energii, której jest przewodniczącym.

Raport z dochodzenia w sprawie warunków wstępnych dotyczących energii jądrowej w Australii, zatytułowany: „Nic bez Twojej zgody: droga do technologii jądrowej w Australii” zdaniem O’Briena „uwzględnił każdą możliwą formę energii, jaką można sobie wyobrazić”. W badaniu parlamentarnym została wykorzystana informacja zebrana przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) i porównanie różnych technologii wytwarzania energii, jak węgiel, gaz, wiatr, fotowoltaika i ropa naftowa.

W dochodzeniu zostały również uwzględnione awarie jądrowe w Fukushimie i Czarnobylu, a prezentowane dane nadal świadczą, że „energia nuklearna jest najczystsza” – twierdzi przewodniczący. Komisja otrzymała dowody, że mniejsza liczba zgonów na jednostkę wytwarzanej energii (PWh) jest przypisywana właśnie energii jądrowej, a nie innym metodom produkcji energii elektrycznej. Dla przykładu dla węgla w Chinach liczba zgonów wynosi 90000/PWh, a w USA 15000/PWh; dla ropy naftowej – 36000/PWh; gazu – 4000/PWh; dla hydroelektrowni – 1400/PWh; dla paneli słonecznych – 400/PWh; dla wiatru – 150 PWh; natomiast dla energetyki jądrowej wartość ta wynosi zaledwie 90/PWh.

Zdaniem O’Briena „prawdziwy obraz sytuacji uzyskany przez komisję nie polega na tym, że energia jądrowa jest bezpieczna i czysta, ale raczej na rozbieżności między postrzeganiem jej przez ludzi a realnymi dowodami”. Przewodniczący O’Brien powiedział gospodarzowi Sky News, Chrisowi Kenny’emu, że energia jądrowa była przez lata malowana w negatywnym świetle przez „popkulturę”, co spowodowało przeniknięcie „zbyt dużej fałszywej logiki” do debaty energetycznej. Należy „zapomnieć o ideologii… i trzymajmy się dowodów” – dodał. Jego zdaniem obecnie jest do dyspozycji „140 różnych technologii”, a potencjał tkwiący w małych modułowych reaktorach jądrowych jest „naprawdę ekscytujący”.

Raport komisji parlamentarnej ds. środowiska i energii został przedstawiony członkom parlamentu australijskiego w grudniu 2019 roku. Zdaniem Przewodniczącego O’Briena stanowi on krok naprzód w kierunku wdrożenia technologii jądrowej w Australii, proponując trzy rekomendacje rządowi Wspólnoty Narodów: aby rozważył wykorzystanie technologii jądrowej, jako części swojego przyszłego bilansu energetycznego, podjął trud wytłumaczenia społeczeństwu sposobu działania i bezpieczeństwa technologii jądrowych, rozważył częściowe zniesienie obecnego moratorium na energię jądrową dla nowych i powstających technologii jądrowych, z zastrzeżeniem uwzględnienia wyników oceny technologii i zobowiązania się do uzyskania zgody społeczności na lokalizację na ich terenie obiektu jądrowego.

