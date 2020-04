Australia inwestuje w zielony wodór, by stać się wiodącym eksporterem Alert

Australia Zachodnia wyrasta na lidera produkcji zielonego wodoru. Firma Infinite Blue Energy z siedzibą w Perth ma zamiar przeznaczyć 300 milionów dolarów na zakład Arrowsmith Hydrogen, który ma zostać uruchomiony w 2022 roku.

Zielony wodór w Australii

Projekt Arrowsmith Hydrogen, który zostanie wybudowany w pobliżu miejscowości Dongara, około 320 km na północ od Perth, ma wytwarzać 25 ton zielonego wodoru dziennie przy użyciu energii z turbin wiatrowych i fotowoltaiki. Infinite Blue Energy zamierza rozpocząć prace nad projektem do połowy roku. Firma twierdzi, że projekt ten ograniczy emisję CO2 o około 78 tysięcy ton rocznie.

Uważany za brakujące ogniwo w transformacji energetycznej, zielony wodór do tej pory nie był wykorzystywany na szerszą skalę. Żeby wyeliminować udział paliw kopalnych w przemyśle i transporcie i zastąpić je wodorem, potrzebne będą gigantyczne ilości wodoru, a co za tym idzie – gigantycznej mocy ze źródeł odnawialnych, które będą mogły wytworzyć go w bezemisyjny sposób. Według analizy Bloomberga, żeby osiągnąć ten cel, potrzebne będzie 31 320 TWh energii elektrycznej – to więcej, niż obecnie wytwarza się na całym świecie ze wszystkich źródeł.

Niemniej jednak ambicje Australii są ogromne, szczególnie w odniesieniu do eksportu wodoru do krajów azjatyckich. Krajowa mapa drogowa CSIRO przewiduje, że popyt na import wodoru ze źródeł odnawialnych w Azji osiągnie 3,8 miliona ton do 2030 roku. Jednocześnie model ACIL Allen Opportunities for Hydrogen Exports sugeruje, że 10-20 procent japońskiego i koreańskiego popytu na wodór może zostać zaspokojone przez australijski eksport, przy średniej prognozie wynoszącej 500 000 ton rocznie do 2030 roku. Jednak obecna produkcja zielonego wodoru w Australii jest nikła.

Zgodnie z nowym raportem opracowanym przez ANT Energy Solutions i wspieranym przez Australijską Agencję Energii Odnawialnej (ARENA), Australia będzie produkować mniej niż 3000 ton zielonego wodoru rocznie do 2025 roku. Aby spełnić prognozy ACIL Allen, Australia będzie musiała zwiększyć moce produkcyjne o 160 razy w ciągu najbliższych pięciu lat. Ogromne projekty, takie jak elektrownia wodorowa Arrowsmith, podtrzymują nadzieję, że taki cel nie jest nieosiągalny. Projekt ten jest pierwszym z wielu planowanych przez Infinite Blue Energy, który ma nadzieję zbudować serię podobnych projektów w całej Australii Zachodniej.

PV Magazine/Michał Perzyński