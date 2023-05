Autor teorii o ataku Zachodu na Nord Stream 1 i 2 bije w Polskę. Przywraca do życia Czechosłowację Alert

Dziennikarz Seymour Hersch, który zadziwił świat tezą o sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z udziałem państw zachodnich, powołuje się na źródła wywiadowcze na poparcie nowych tez o spisku Zachodu z udziałem…Czechosłowacji.

Flagi państw Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Wikimedia Commons

Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację w 1993 roku. Mimo to Seymour Hersch spekuluje, że ten kraj, a także Polska, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia biorą udział w kolejnych knowaniach USA, o których Hersch miał się dowiedzieć od „społeczności wywiadowczej”. Grupa pod przewodnictwem Polski ma według niego zachęcać prezydenta Ukrainy do zakończenia wojny „nawet poprzez rezygnację, jeśli będzie potrzebna”. Wzmianka o Czechosłowacji została zastąpiona po kilku dniach taką o Czechach. Jednak Węgry znane z polityki prorosyjskiej są dalej wymieniane przez Herscha jako sojusznik Ukrainy.

To kolejne teorie Herscha nie znajdujące dotąd potwierdzenia w faktach. Opublikował w lutym analizę sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2, która obiegła rosyjską przestrzeń informacyjną, bo zakładała zaangażowanie USA oraz Norwegii w operację wysadzenia tych gazociągów. Ustalenia prokuratury duńskiej kierują do tej pory podejrzenia ku flocie rosyjskiej wykonującej dziwną aktywność kilka dni przed 26 września, kiedy doszło do serii wybuchów przerywających trzy z czterech nitek tych gazociągów.

Hersch to wieloletni krytyk polityki USA. Był zaangażowany w publikacje krytyczne w sprawie wojny w Wietnamie. Urodził się w 1937 roku i ma obecnie 83 lata.

Substack / Wojciech Jakóbik