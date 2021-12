Awaria w elektrowni jądrowej EDF we Francji. Firma wyłącza reaktor Alert

Francuski koncern energetyczny EDF poinformował, że znalazł usterki w rurach w systemie bezpieczeństwa w swojej elektrowni jądrowej Civaux i zamknie kolejną elektrownię, ponieważ używa tego samego rodzaju reaktorów. Francja planuje obecnie duży program budowy elektrowni jądrowych.

Największy francuski koncern energetyczny przekazał, że pewne usterki wykryto w pobliżu spoin na rurach obwodu bezpieczeństwa systemu wtryskowego w dwóch reaktorach elektrowni Civaux w zachodniej Francji. Wady te były związane z korozją. W związku z awarią przestój w elektrowni Civaux potrwa dłużej niż oczekiwano. EDF zapowiedział, że zatrzyma prace elektrowni w Chooz we wschodniej Francji, ponieważ wykorzystuje ona ten sam rodzaj reaktorów.

Decyzje spowodują utratę około 1 terawatogodziny do końca 2021 roku, co doprowadzi do obniżenia szacunków EBITDA o 17,5-18 miliardów euro, w porównaniu z poprzednim celem ponad 17,7 mld euro. W sierpniu EDF zatrzymał jeden reaktor w elektrowni w Civaux na rutynową kontrolę, która odbywa się co 10 lat.

Awaria ta może stanowić poważny ból głowy dla prezydenta Emmanuela Macrona, ponieważ Francja naciska na umieszczenie energii jądrowej na ogólnoeuropejskiej liście faworyzowanych zielonych i zrównoważonych inwestycji, czyli tzw. taksonomii. Energia jądrowa stanowi ponad 70 procent miksu energetycznego Francji, a pandemia opóźniła prace konserwacyjne w niektórych reaktorach jądrowych.

EDF jest jednym z koncernów, które starają się o zbudowanie elektrowni jądrowej w Polsce.

