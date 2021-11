Będzie opóźnienie fuzji Orlenu z Lotosem? Dementi z Bielańskiej Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W ostatnich dniach pojawiały się informacje o opóźnieniu fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, które ma mieć związek z decyzją Komisji Europejskiej (KE) o wydłużeniu terminu realizacji środków zaradczych. Orlen, którego siedziba mieści się na ul. Bielańskiej w Warszawie (wyjaśnienie tytułu), zaprezentował oficjalne stanowisko w tej sprawie.

W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiały się nowe informacje o fuzji Orlenu i Grupy Lotos, które mówiły o problemach i opóźnieniu całego procesu w związku z decyzją Komisji Europejskiej. – Najważniejszy projekt, za jaki wziął się Daniel Obajtek, może zakończyć się fiaskiem. Firmowana przez niego fuzja Orlenu z gdańskim Lotosem kolejny raz się opóźnia – alarmował Onet.

Koncern wydał oświadczenie, w którym przedstawia swój punkt widzenia. – Wyraźnie podkreślamy, że decyzja Komisji Europejskiej nie będzie miała wpływu na formalne zakończenie procesu połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, który zgodnie z harmonogramem jest zaplanowany do końca pierwszego półrocza 2022 roku – czytamy w stanowisku PKN Orlen, które podaje rzecznik Joanna Zakrzewska na Twitterze.

Orlen podkreśla, że wydłużenie o dwa miesiące terminu realizacji środków zaradczych to dobra wiadomość z biznesowego punktu widzenia. – Nie należy doszukiwać się w tym niczego sensacyjnego ani nie należy patrzeć na decyzję KE przez pryzmat polskiej polityki. Należy ją oceniać przez pryzmat sytuacji makroekonomicznej, a zwłaszcza tego co się dzieje na rynku paliw. Więcej czasu na wybór partnerów biznesowych do wdrożenia środków zaradczych jest krokiem rozsądnym, odpowiedzialnym oraz zgodnym z interesem obu firm i ich akcjonariuszy – czytamy.

Spółka podkreśla, że proces fuzji i budowy koncernu multienergetycznego pozostaje niezagrożony. – Chciałabym przypomnieć, że równolegle do negocjacji z potencjalnymi partnerami toczą się procesy przygotowujące obie firmy do połączenia – informuje Joanna Zakrzewska.

Twitter/PKN Orlen/Jędrzej Stachura