W sierpniu na Białoruś dotrą kolejne dostawy ropy spoza Rosji

Na początku sierpnia na Białoruś dotrą dwa kolejne ładunki nierosyjskiej ropy. Jeden tankowiec z ropą amerykańską (White Eagle Blend), który zawinie do portu Kłajpeda oraz Azerską (Azeri Light), która trafi na Białoruś przez port Piwdniennyj na Ukrainie.

Dwa tankowce dla Białorusi

Tankowiec z 85 tysiącami ton azerskiej ropy powinien wypłynąć z portu Supsa 31 lipca- 1 sierpnia i dotrzeć na Ukrainę 3-5 sierpnia. Następnie ropa zostanie przetłoczona ropociągiem Odessa-Brody-Mozyr do rafinerii mozyrskiej.

Dostawa ropy amerykańskiej ma zostać zrealizowana przez tankowiec Umlma, pływający pod katarską banderą. Zbiornikowiec 16 lipca rozpoczął załadunek ropy w terminalu naftowym Port Neches należącym do koncernu ExxonMobile. Ładunek 80 tysiący tonropy ma trafić do portu w Kłajpedzie 6-8 sierpnia, następnie koleją zostanie przetransportowana do rafinerii Naftan w Nowopołocku.

Ropa WEB jest mieszanką trzech gatunków ropy, dwóch amerykańskich oraz kanadyjskiej. Dzięki otrzymanym właściwościom, według jej producenta, firmy Getka, ropa ta doskonale nadaje się do przerobu w instalacjach rafineryjnych zlokalizowanych w państwa Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ swoim składem jest bardzo podobna do rosyjskiego gatunku Urals, który jest podstawowym surowcem przerabianym w tych rafineriach.

