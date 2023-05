Kowalski: Biometan wymaga wsparcia (ROZMOWA) Energetyka

– System wsparcia biometanu jest niewystarczający, szczególnie ten w zakresie otoczenia legislacyjnego. Dzisiaj blokują nas akty prawne, które musimy szanować i nie mamy swobody, elastyczności, która byłaby potrzebna, aby móc dawać warunki przyłączenia oczekiwane przez biometanownie. Ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad tym, by nam w tej kwestii pomóc – mówi Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Jakub Kowalski. Fot. Polska Spółka Gazownictwa.

BiznesAlert.pl: Jakie wyzwania czekają Polską Spółkę Gazownictwa jeśli chodzi o dystrybucję gazu w 2023 roku?

Jakub Kowalski: Jeśli chodzi o działania PSG związane z dystrybucją klasycznego gazu ziemnego, to jest przede wszystkim rozbudowa infrastruktury i dbanie o to, żebyśmy mogli przyłączać klientów zawodowych, którzy dzisiaj są dla nas najważniejsi. Klienci indywidualni, szczególnie po ostatnich czasie niepewności związanej ze wzrostem cen gazu i wojną na Ukrainie, wybierają często inne rozwiązania. Mam tutaj na myśli choćby pompy ciepła.

Klienci zawodowi za bardzo nie mają wyjścia. Rynek elektrociepłowni stoi u naszych drzwi i chce się przyłączyć do sieci dystrybucyjnej. Dlatego wspólnie z Grupą Kapitałową Orlen, do której należymy od kilku miesięcy, musimy zadbać o to, aby wystarczyło na to środków. Ci klienci liczą także na to, że nasze błękitne paliwo jak najszybciej zacznie się zazieleniać poprzez dystrybucję biometanu naszymi sieciami.

To może pomóc nam wszystkim wypełnić cele klimatyczne, które zostały postawione przed Polską. Oczekujemy, że biometan jak najszybciej popłynie naszymi sieciami, wydaliśmy na ten moment ponad 140 warunków przyłączenia, ale nie mamy przyłączonych biometanowni do sieci dystrybucyjnej.

Dlaczego?

Po pierwsze, wynika z otoczenia legislacyjnego, o którym mówiłem wcześniej. Po drugie, wytwórcy biometanu oczekują na system wsparcia finansowego, co pokazała dyskusja podczas panelu Polskiej Spółki Gazownictwa podczas 26. konferencji Gazterm. Im się dzisiaj bardziej opłaca na przykład wykorzystywać biogaz produkowany w swoich biogazowniach choćby na potrzeby lokalnych systemów ciepłowniczych czy w kogeneracjach, które tam funkcjonują. A zatłaczanie biometanu do sieci dystrybucyjnej jest raczej na ostatnim miejscu w ich biznesowych kalkulacjach. Producenci biogazu chcieliby osiągać ze swojej działalności maksymalny zysk, i nie ma w tym nic dziwnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad systemem wsparcia, dzięki któremu zatłaczanie biometanu do naszych sieci stanie się dla producentów opłacalne.

Już w 2022 roku PSG podkreślała, że pod względem technicznym jest gotowa przesyłać biometan…

Technicznie tak, ponieważ biometan nie różni się od klasycznego gazu ziemnego. Kłopot sprawiają nam jeszcze przepisy dotyczące wartości ciepła spalania, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją przepisów, które regulują także i tę kwestię.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) twierdzi, że obecnie w sektorze biometanu brakuje dobrych projektów, a jeśli te projekty będą, to znajdą się środki na ich realizację. Jak Pan to skomentuje?

Jeśli NFOŚiGW mówi o braku dobrych projektów, to zapewne ma na myśli projekty, które powinni składać wytwórcy biometanu czy biogazu. Fundusz nie ma na dzień dzisiejszy żadnego programu, do którego taki podmiot jak PSG, czyli operator sieci dystrybucyjnej, mógłby zaaplikować o wsparcie finansowe na potrzeby rozwoju i rozbudowy sieci, choćby pod kątem biometanu.

Obecnie instytucją wdrażającą środki unijne, które mogą posłużyć operatorowi, będzie Instytut Nafty i Gazu, z którym na bieżąco współpracujemy. Mamy całą szufladę dobrych projektów, które konsultujemy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, i liczymy na to, że do PSG popłyną setki milionów euro z programu FEnIKS. Wszystko po to, abyśmy mogli modernizować naszą sieć dystrybucyjną, przede wszystkim z naciskiem na to, aby móc przyjmować biometan czy w przyszłości wodór.

Rozmawiał Jędrzej Stachura