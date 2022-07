Do Bułgarii płynie już gaz z Azerbejdżanu w ramach umowy długoterminowej Alert

Bułgaria zaczęła od piątku otrzymywać azerski gaz zgodnie z długoterminową umową – poinformował bułgarski operator Bułgargaz. Dostawy mają obniżyć ceny gazu na rynku.

Zgodnie z umową, gaz miał płynąć przez połączenie Komotini – Stara Zagora, które nadal nie jest gotowe do użytku. Dlatego, do jesieni bieżącego roku dostawy do Bułgarii odbywają się przez Nea Mesemvria – punkt połączenia między gazociągiem TAP (transadriatyckim) i greckim systemem gazociągowym DESFA.

Azerbejdżan zgodnie z umową ma dostarczać gaz do Bułgarii przez 25 lat po 1 miliard metrów sześciennych. Zapotrzebowanie Bułgarii to około 3,5 miliardów metrów sześciennych na rok. Początek dostaw azerskich ma przyczynić się do obniżki ceny gazu na wewnętrznym rynku – stwierdza operator.

Bułgaria jest jednym z pierwszych państw, które zostały odcięte od dostaw gazu z Rosji, po tym jak rząd odmówił płatności w rublach. Do tej pory, rząd starał się zapewnić alternatywne źródło surowca.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska