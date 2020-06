Bosak: Rząd wykorzystuje pandemię, by zamykać rentowne kopalnie Energetyka

Krzysztof Bosak na konferencji prasowej, Źródło: Facebook/Konfederacja

Na konferencji prasowej kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak skrytykował walkę rządu z koronawirusem w kopalniach węgla na Śląsku.

Bosak o walce z koronawirusem

– Wczoraj decyzją ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zostały zamknięte kopalnie węgla na Śląsku, a wśród nich były i takie, gdzie nie wykryto zakażeń koronawirusem, natomiast te kopalnie, które były typowane przez ekspertów do zamknięcia, jak kopalnia Zofiówka czy Pniówek, nie zostały zamknięte. Ta decyzja pokazuje, że rząd dba przede wszystkim o dobry wynik swojego kandydata na prezydenta – powiedział Krzysztof Bosak.

– Nie jest tajemnicą, że rząd pozostawia kopalnie, które wydobywają węgiel koksujący, a zamyka te, które wydobywają węgiel kamienny – różnice pomiędzy cenami tych dwóch rodzajów węgla są ogromne. Kopalnie, w których nie są prowadzone prace, zaczynają grozić zapaleniem i zawaleniem, a z ekonomicznego punktu widzenia niekorzystna korekta sprawozdań rocznych może przyczynić się do zamykania rentownych kopalni – na to naciska Unia Europejska, z którą rząd Prawa i Sprawiedliwości dobijał targu w tym zakresie. Wyrażamy obawy górników, nie zgodzimy się, by pod pretekstem pandemii w sposób niekorzystny korygować bilanse rentownych kopalni, zabierać pracę górnikom i kupować ich bezczynność w zamian za odstąpienie od pracy – mówił kandydat Konfederacji na prezydenta.

Opracowanie: Michał Perzyński