Brytyjski przewoźnik zastąpił lokomotywy elektryczne spalinowymi przez ceny energii Alert

Freightliner fot. WIkimedia

Brytyjski przewoźnik kolejowy Freightliner, obsługujący połączenia towarowe pomiędzy portem Filixtowe i Londynem, wstrzymał wykorzystywanie lokomotyw elektrycznych i zastąpił je spalinowymi. Zmiana ta wynika ze wzrostów cen energii o 200 procent.

Freightliner zwykle obsługuje wiele transportów wykonywanych pociągami z napędem elektrycznym z portu Felixstowe do północno-zachodniej Anglii przez linię północnego Londynu. Ponieważ linia do portu nie jest zelektryfikowana, pociągi spalinowe dowożą towar aż do Ipswich, gdzie istnieje trakcja elektryczna. Teraz jednak całą trasę będą obsługiwać pociągi elektryczne.

Operator tłumaczy tę sytuację wysokimi cenami energii. – W wyniku bezprecedensowego wzrostu cen energii elektrycznej Freightliner podjął trudną decyzję o czasowym zastąpieniu swoich usług transportu elektrycznego usługami diesla w celu utrzymania opłacalnego rozwiązania do transportu niezbędnych towarów i dostaw na terenie całej Wielkiej Brytanii – powiedziała rzecznika firmy brytyjskiej.

Grupa Railfreight, która reprezentuje wszystkich przewoźników towarowych w Wielkiej Brytanii poinformowała, że koszt energii elektrycznej dla jej członków wzrósł o 200 procent w ciągu ostatniego miesiąca.

eadt.uk/Mariusz Marszałkowski