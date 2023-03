Business Insider: Opóźnienie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i walka o stołki Alert

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, skupiająca aktywa grup energetycznych wokół PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, miała powstać do końca marca 2023 roku. Według Business Insidera, narodziny NABE znów się opóźnią, ale już teraz trwa walka o fotel prezesa, w której największe szanse na zwycięstwo ma Sebastian Gola, były prezes Nowego Jaworzna Grupy Tauron.

Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Ministerstwo aktywów państwowych zapowiadało, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego powstanie do końca marca 2023 roku. Business Insider Polska podaje, że nie jest to możliwe, a obecnie trwa walka o fotel prezesa tej spółki. Z informacji serwisu wynika, że “bój ten na razie wygrywa frakcja PiS skupiona wokół posłanki Małgorzaty Janowskiej, która od lat rozdaje karty w Bełchatowie”.

– Z naszych informacji wynika, że wewnątrz PiS przetoczył się bój o to, który z kandydatów zyska polityczne poparcie. Co ciekawe, w sprawie obsady stanowiska prezesa PGE GiEK od dawna niewiele do powiedzenia ma spółka-matka, czyli zarząd Polskiej Grupy Energetycznej na czele z Wojciechem Dąbrowskim. W Bełchatowie od lat karty rozdaje lokalna posłanka Małgorzata Janowska. Według źródeł Business Insidera tak będzie i tym razem, bo frakcja skupiona wokół Janowskiej wygrała to starcie nie tylko z prezesem PGE, ale i z szefem MAP Jackiem Sasinem. Nasi informatorzy wskazują, że w związku z tym największe szanse na stanowisko prezesa ma obecnie Sebastian Gola, związany wcześniej z koncernem Tauron – podaje Business Insider Polska.

W przeszłości Sebastian Gola był prezesem Nowe Jaworzno Grupa Tauron, spółki zarządzającej nowym blokiem w Elektrowni Jaworzno, który w ostatnich miesiącach mierzy się z kolejnymi awariami i jest głównym punktem sporu z Rafako.

Wiele wskazuje na to, że narodziny NABE zostaną po raz kolejny odłożone “na później”. Business Insider twierdzi, że stanie się to najwcześniej pod koniec kwietnia 2023 roku. – [..] Proces przejęcia przez Skarb Państwa i “wrzucenia” do NABE wszystkich elektrowni węglowych z kilku koncernów jest bardzo skomplikowany. Jak dotąd najwięcej dyskusji toczyło się wokół wyceny przejmowanych aktywów oraz kwestii przerzucenia do NABE długów koncernów, związanych z budową bloków węglowych. W tych sprawach iskrzyło między resortem aktywów państwowych, spółkami energetycznymi i bankami finansującymi energetykę. Wiele zależeć będzie też od ostatecznego rozstrzygnięcia sporu między Tauronem i Rafako, bo to zaważy na wycenie bloku w Jaworznie – podaje serwis.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma działać w formie holdingu, który zostanie utworzony wokół spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ma skupiać aktywa węglowe wydzielone z czterech spółek energetycznych pod kontrolą Skarbu Państwa: PGE, Tauron, Enea i Energa. W ten sposób zapewni bezpieczeństwo dostaw energii a jednocześnie pozwoli tym firmom na rozwój bez problemów z finansowaniem wynikających z posiadania węgla w portfolio.

Business Insider Polska/Jędrzej Stachura