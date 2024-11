Unijne cła zaostrzyły rywalizację elektryków BYD i Tesli

W istotnej zmianie na rynku samochodów elektrycznych chiński producent tych maszyn, firma BYD, po raz pierwszy odnotował wyższą kwartalną sprzedaż niż amerykańska Tesla. W trzecim kwartale tego roku BYD zanotował przychód w wysokości ponad 28 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 24 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mimo wzrostu sprzedaży BYD na słabnącym rynku „elektryków” w Chinach, Tesla osiągnęła wyższy zysk netto wynoszący 2,18 miliarda dolarów, w porównaniu do 1,63 miliarda dolarów BYD. Rywalizacja w branży zaostrza się w związku z nowymi unijnymi cłami na chińskie pojazdy elektryczne co skłania obie firmy do zwiększenia produkcji w Europie, by złagodzić wpływ tych obciążeń.

Na światowym rynku producentów samochodów elektrycznych dominują Stany Zjednoczone i Chiny. Palmę pierwszeństwa w sprzedaży samochodów elektrycznych do tej pory dzierżyła należąca do Elona Muska amerykańska firma Tesla, lecz dane ekonomiczne wskazują, że na pozycję lidera wybija się spółka BYD z Chin.

W 2023 roku BYD sprzedało na świecie 2,87 miliony popularnych „elektryków” w porównaniu do 1,80 miliona zakupionych egzemplarzy Tesli i 500 tysięcy sztuk niemieckiego BMW. Opublikowane pod koniec października dane sprzedażowe BYD za trzeci kwartał bieżącego roku okazały się po raz pierwszy w historii lepsze od Tesli. Chińczycy poinformowali, że w okresie od lipca do września osiągnęli przychód na sumę 28,24 miliardów dolarów. Tesla w analogicznym okresie zdołała zarobić o trzy miliardy mniej, bo 25,18 miliardów dolarów.

– Perspektywy zarobkowe BYD na ostatni kwartał wyglądają jeszcze lepiej, ponieważ firma korzysta z wiodącej pozycji sprzedażowej w Chinach, największym rynku motoryzacyjnym na świecie. Ostatnie trzy miesiące roku są zazwyczaj uznawane za okres, gdy kupuje się najwięcej. Ponadto, oprócz programu państwowych dotacji, chińskie agencje rządowe zostały zobowiązane do zwiększenia zakupów pojazdów elektrycznych – pisał na stronie internetowej medium ekonomicznego „Bloomberg” Danny Lee.

Pomimo spadku popytu na samochody elektryczne w Chinach ich sprzedaż w przypadku koncernu BYD wciąż rośnie.

Tesla odnotowała większy zysk

Pod względem zysku netto Tesla nadal przewyższa BYD. W trzecim kwartale 2024 roku amerykańska firma odnotowała 2,18 miliarda dolarów zysku po odliczeniu wszystkich kosztów, podczas gdy chiński producent osiągnął wynik 1,63 miliarda dolarów.

Czwartego października Unia Europejska przegłosowała, 29 października zatwierdziła, a 31 października wprowadziła w życie cła na samochody elektryczne sprowadzane z Chin. Początkowo wynosiły one od 7,8 procent do 35,3 procent, lecz w ostatnich dniach Bruksela ogłosiła, że zwiększa górny limit wysokości cła do 45,3 procent.

– Z zadowoleniem przyjmujemy konkurencję, również w sektorze pojazdów elektrycznych, ale musi ona opierać się na uczciwości i równych warunkach gry dla wszystkich — powiedział Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. handlu. Odnosił się on do tego, że chińskie rządowe dopłaty do własnego sektora samochodów elektrycznych zagrażają konkurencyjności rynku w Europie.

Tesla i BYD reagują na cła

Zarówno Tesla, jak i BYD podejmują działania mające na celu łagodzenie skutków europejskich ograniczeń handlowych. Tesla rozbuduje swoją fabrykę w Berlinie, a BYD jeszcze w zeszłym roku ogłosił plany stworzenia centrum dystrybucyjnego na Węgrzech, a w lipcu, że zbuduje fabrykę w Turcji, która jest w unii celnej z UE.

Obie firmy będą musiały sprostać nowym wyzwaniom, jakie niosą europejskie regulacje handlowe, które mają wzmocnić przemysł pojazdów elektrycznych na Starym Kontynencie i zabezpieczyć go przed nieuczciwą konkurencją. Idąc drogą protekcjonizmu handlowego, UE podąża śladem USA oraz Chin, uznając nakładanie ceł za sposób na zabezpieczenie swoich gospodarczych interesów.

Tomasz Winiarski