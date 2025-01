Bruksela do końca roku przedstawi cele klimatyczne do 2040 roku

Komisja Europejska jeszcze w tym roku zaproponuje projekt legislacyjny z 90 procentowym celem redukcji emisji CO2 w Unii do 2040 roku – poinformował PAP Biznes zastępca dyrektora generalnego ds. klimatu w Komisji Europejskiej Jan Dusik.

– Zaproponujemy (ten cel), on jest wymieniony w Competitiveness Compass jako europejskie prawo klimatyczne na 2025 rok – zobaczymy dokładnie kiedy, ale jest to związane z konkurencyjnością, z Clean Industrial Deal. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powtórzyła, że taka jest nasza intencja – powiedział PAP Biznes w kuluarach konferencji o przyszłości Unii w Krakowie wiceszef DG Clima Jan Dusik.

Dodał, że KE już wcześniej zobowiązała się do zaproponowania prawa wyznaczającego cel redukcji emisji CO2 na 2040 roku w tzw. komunikacie.

– Data tej propozycji jest jeszcze do potwierdzenia – to będzie połączone z całą debatą o konkurencyjności Unii (…). Ale to będzie w tym roku – dodał.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała Competitiveness Compass, czyli mapę drogową do zwiększenia konkurencyjności Unii.

Polska w opozycji

Dokument zawiera m.in. deklarację chęci utrzymania celu neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz redukcji emisji o 90 procent do 2040 roku, przy zwiększeniu elastyczności co do stosowanych w tym celu technologii. Pośredniego celu na 2040 roku nie chce m.in. Polska.

Biznes Alert / PAP