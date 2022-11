Polska liczy na to, że Unia przyjmie cenę maksymalną gazu jeszcze w listopadzie Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że ma nadzieję, że cena maksymalna gazu zostanie przyjęta na poziomie unijnym jeszcze w listopadzie. – Byłoby bardzo źle, gdyby ten dokument został przeniesiony na grudzień – powiedziała.

Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl

Cena maksymalna gazu w UE

– Inicjatorem ceny maksymalnej gazu w Unii Europejskiej była Polska, Grecja, Belgia i Cypr. Ta koalicja nadal forsuje to rozwiązanie, udało nam się do niego przekonać państw. Ciągle sceptyczne są Niemcy, Holendrzy i Austria mają pewne wahania, niezdecydowane są Węgry, a wszyscy pozostali są za. Pojawiła się decyzja legislacyjna, zbliżona do naszej propozycji, i będzie ona przedmiotem dyskusji na najbliższej Radzie, nie wiemy, czy będzie przedmiotem głosowania. To już trzecia Rada, na której ten dokument powinien być przegłosowany, ponieważ jest on dojrzały i gotowy. Niemcy są sceptyczni i opóźniają ten dokument. Mam nadzieję, że Komisja Europejska się nie ugnie pod tą presją i będziemy mogli przyjąć dokument jeszcze w listopadzie. Mamy większość, nie ma kontrowersji co do zawartości tego dokumentu. Jestem przekonana, że możemy go przyjąć na jednym posiedzeniu, bo byłoby bardzo źle, gdyby ten dokument został przeniesiony na grudzień – powiedziała minister klimatu i środowiska w rozmowie z dziennikarzami.

drugiej połowie października, po unijnym szczycie poinformowano, że przywódcy 27 krajów porozumieli się w sprawie pakietu, który ma doprowadzić do obniżenia cen energii. Uzgodnienia obejmują tymczasowe limity cen gazu, o co apelowała Polska. Szczegóły mieli dopracować ministrowie. Sprzeciwiają się temu Niemcy. Grupa 15 krajów UE wspierająca postulat jest na tyle liczna, aby rozwiązanie zostało przyjęte.

Michał Perzyński