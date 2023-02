Rząd obniży ceny gazu piekarniom i cukierniom, by mniej drożał chleb Alert

Trwa kryzys energetyczny podsycany przez Rosję. Rząd wprowadza cenę maksymalną gazu dla piekarni i cukierni w wysokości 200,17 zł/MWh. Obecnie płacą nawet ponad 600 zł i będą przenosić te koszty na ceny produktów, jak chleb.

Chleb. Fot. Freepik.

– Pieczywo to nadal podstawowy produkt zbożowy dla milionów Polaków – miesięcznie każdy zjada przeciętnie 2,75 kg chleba. Dlatego rząd chce, aby przedsiębiorstwa piekarnicze mogły płacić mniejszą cenę za gaz – na poziomie 200,17 zł/MWh – przekonuje Kancelaria Premiera. Rząd podaje, że mniejsza cena gazu dla przedsiębiorstw piekarniczych będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 2,7 tys. przedsiębiorców.

– To będzie wielka ulga dla tych piekarni, dla tych cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej. Od 1 kwietnia mogą planować sobie już znacząco niższy koszt – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ceny gazu zanotowały rekord w wakacje 2022 roku, kiedy kosztowały na giełdzie europejskiej TTF prawie 350 euro za megawatogodzinę. To skutek konsekwentnego ograniczania podaży przez rosyjski Gazprom. Obecnie cena spadła już poniżej 60 euro, ale wciąż jest trzy razy wyższa niż przed kryzysem energetycznym, kiedy kosztowała mniej niż 20 euro.

Kancelaria Premiera/Wojciech Jakóbik