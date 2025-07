Ceny srebra poszybują w górę. Wszystko przez Meksyk 

Meksyk, największy producent srebra na świecie, od kilku lat zmierza ku nacjonalizacji kopalń. Proces, który rozpoczęty został kilka lat temu, po wyborze prezydent Claudii Sheinbaum zmierza do rychłej realizacji. Koncerny USA i Kanady inwestujący w meksykańskie górnictwo srebra likwidują tam swoje aktywa. Tanie dotąd srebro będzie coraz droższe.

Cena drugiego metalu szlachetnego po złocie, jakim jest srebro od ponad 5 lat sukcesywnie wzrasta. Jeszcze w latach 2015-2019 wynosiła około 15 dolarów za uncję. Teraz zwiększyła się o blisko 150 procent i wszystko wskazuje na to, że jest to dopiero początek rajdu wartości tego metalu. Proces ten powszechnie tłumaczy się zwiększonym zapotrzebowaniem technik ekologicznych, paneli słonecznych, sztucznej inteligencji i temu podobnych technicznych jego zastosowań.

Przebudowa górnictwa srebra

Jednak media górnicze wskazują, że meksykański proces nacjonalizacji sektora górniczego najbardziej sprzyja wzrostowi rynkowych cen srebra. Portal Statista podaje że, największym na świecie producentem srebra od wielu lat jest Meksyk, który w tym roku osiągnął rekordowe wydobycie w ilości 6 300 ton metalu. Na drugim miejscu są Chiny z produkcją blisko o połowę mniejszą 3 300 ton i trzecie Peru tylko o sto ton mniej.

To ścisła srebrna trójka światowa, gdyż każdy następny kraj, jak Chile, Boliwia i Polska ma wydobycie srebra znacząco poniżej 2 tys. ton. Globalna produkcja srebra w minionym roku wyniosła ok. 25 tys. ton. Z tego na Meksyk przypada około 25 procent i jest on niekwestionowanym liderem srebrnego świata. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się temu co dzieje się w górnictwie srebra w tym kraju. Statystycznie wzrost ceny srebra wiąże się z objęciem urzędu prezydenta przez Andrésa Manuela López Obrador, (AMLO), który pełnił funkcję prezydenta Meksyku w latach 2018-2024. Dążył on do ograniczenia roli zagranicznego kapitału w górnictwie.

Od tego czasu polityka ta zaowocowała spokojnym wzrostem cen tego metalu. Jego następcą została. Claudia Sheinbaum, pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku. Kilka dni temu według amerykańskiej agencji ratingowej S&P Global pani prezydent zapowiedziała, że rząd dokona przeglądu istniejących koncesji pod kątem wpływu na środowisko oraz nie przyzna żadnych nowych koncesji górniczych i przystąpi do nacjonalizacji przemysłu górniczego srebra w tym kraju.

Kapitał zagraniczny opuszcza Meksyk

Zapowiedź ta jest źle odbierana przez zagraniczne koncerny inwestujące w wydobycie w srebra Meksyku. Kapitał zagraniczny wycofuje się z meksykańskich inwestycji, a wraz z nim cena srebra osiąga dawno nienotowane poziomy. Polityka pani prezydent cieszy się powszechnym poparciem, która jest realizacją jej programu wyborczego prowadzonego pod hasłem odzyskania bogactw surowcowych Meksyku dla jego mieszkańców – i utrzymanie tych zasobów poza zasięgiem zagranicznych inwestorów, zwłaszcza tych z USA i Kanady.

Ewentualnych braków powstałych na skutek tej polityki, nie są w stanie uzupełnić znajdujące się na drugim miejscu Chiny z wydobyciem 3 300 ton w 2024 roku, gdyż jednocześnie są one jego największym importerem na świecie, kupując w minionym roku około 5 380 ton.

Meksykański zwrot w polityce surowcowej pod koniec czerwca, szeroko omawia australijski portal górniczy Discovery Alert. Twierdzi on, że zmiana polityki górniczej Meksyku jest zgodna z rosnącym trendem nacjonalizmu zasobów w Ameryce Łacińskiej. To podejście stawia na pierwszym miejscu krajową kontrolę nad strategicznymi minerałami i podkreśla lokalne korzyści z wydobycia zasobów, a nie maksymalizację zagranicznych inwestycji.

Polityka ta kładzie też duży nacisk na przetwarzanie o wartości dodanej w Meksyku, a nie na eksport surowców. Stanowi to znaczący zwrot od bycia przemysłem skoncentrowanym głównie na wydobyciu do rozwijania bardziej zaawansowanych możliwości przetwarzania w kraju.

Meksykański minister gospodarki Marcelo Ebrard uzupełnił to stanowisko, stwierdzając, że przemysł wydobywczy jest w centrum podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego Meksyku. Takie ujęcie sprawia, że górnictwo jest nie tylko sektorem ekonomicznym, ale też strategicznym interesem narodowym, mającym wpływ na suwerenność i rozwój Meksyku. W tej konwencji australijski portal uważa, że administracja prezydent Sheinbaum uznała górnictwo za fundamentalne dla bezpieczeństwa ekonomicznego Meksyku. Te ramy integrują politykę górniczą z szerszymi celami rozwoju gospodarczego, zamiast traktować ją jako odizolowany przemysł wydobywczy.

Adam Maksymowicz