Firma śląca LNG z USA do Polski będzie miała kolejny gazoport Alert

Cheniere Energy podjął ostateczną decyzje inwestycyjną (FID) w sprawie rozbudowy trzeciego ciągu skraplającego w terminalu Corpus Christi LNG – poinformowała ta firma w komunikacie. PGNiG ma kontrakt na dostawy gazu od Cheniere.

Corpus Christi LNG. Grafika: Cheniere Energy

Powiadomienie o akceptacji FID zostało wysłane do Bechtel Energy, wykonawcy projektu „pod klucz”. W celu realizacji projektu Corpus Christi Holdings, spółka zależna należąca w całości do Cheniere, zabezpieczyła kredytowanie projektu w wysokości czterech mld dolarów z terminem spłaty do 2029 roku, a także 1,5 mld dolarów kredytu uzupełniającego. Kredyty te zaspokoją około 50 procent finansowania projektu.

Rozbudowa terminalu Corpus Christi LNG o trzeci ciąg skraplający wiąże się ze zwiększeniem poziomu skraplania gazu o ponad 10 mln ton rocznie. Obecnie pracują tam trzy linie o łącznej przepustowości 15 mln ton rocznie.

Pierwszy etap, oddany do użytku w 2018 i 2019 roku, polegał na budowie dwóch ciągów o mocy 5 mln ton rocznie dla każdego, drugi etap polegał na budowie kolejnej linii o mocy 5 mln ton, która została oddana do użytku w 2021 roku. Trzeci etap ma zostać zrealizowany do 2025 roku. Wtedy łączna moc gazyfikacji terminalu wzrośnie do ponad 25 mln ton rocznie.

Chenerie ma kontrakt na dostawy LNG do PGNiG. W latach 2019-2022 łączny wolumen dostaw wyniesie ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 0,7 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. Natomiast w latach 2023-2042 łączny wolumen importu osiągnie ok. 29 mln ton (ok. 39 mld m sześc. po regazyfikacji) – co oznacza, że od 2023 roku PGNiG każdego roku zakupi ok. 1,45 mln ton LNG (ok. 1,95 mld m sześc. gazu po regazyfikacji).

Cheniere Energy/Mariusz Marszałkowski