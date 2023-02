Chiny mogą użyć fotowoltaiki przeciwko Zachodowi Alert

Resorty handlu oraz nauki Chin zamierzają wprowadzić restrykcje na materiały niezbędne do budowy paneli słonecznych, jak polisilikon. Będzie wymagana licencja rządu na ich eksport. Wall Street Journal ostrzega, że może to być zagrożenie dla Zachodu pragnącego inwestować w OZE.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Wall Street Journal podaje, że Chińczycy są odpowiedzialni za 80 procent produkcji polisilikonu niezbędnego do wytwarzania paneli słonecznych. Produkują także połowę sprzętu potrzebnego do instalacji tych urządzeń. Tylko Chińczycy produkują zaś największe płyty służące do tworzenia paneli. BiznesAlert.pl informował, że część surowców potrzebnych do rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Zachodzie jest pozyskiwana w Chinach z pogwałceniem praw obywatelskich, na przykład mniejszości ujgurskiej w prowincji Sinciang.

Pekin nie podaje tego, kiedy wprowadzi restrykcje ani czy będzie je wykorzystywał przeciwko komukolwiek. Należy jednak przyznać, że podobne restrykcje na eksport technologii do Chin zostały wprowadzone w USA, a Unia Europejska prowadzi politykę ograniczenia wpływów producentów chińskich na rynku paneli słonecznych na Zachodzie. Rozmówcy WSJ ostrzegają zatem, że USA i Europa muszą rozwinąć własne zdolności produkcji, aby nie polegać na Chińczykach.

Wall Street Journal/Wojciech Jakóbik