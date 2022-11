Chiny i Rosja chcą zacieśnić współpracę w energetyce Alert

Chiny są gotowe nawiązać bliższe partnerstwo z Rosją w kwestiach energetycznych, aby zapewnić globalne bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Xi Jinping. Tymczasem G7 przygotowuje się do nałożenia nowych środków na eksport rosyjskiej ropy.

Xi Jinping. Fot. Flickr

Współpraca energetyczna Chin i Rosji

Xi Jinping wypowiedział się o zacieśnieniu współpracy między Pekinem a Moskwą z okazji 4. Forum Energetycznego Chiny-Rosja. – Chiny są chętne do współpracy z Rosją w celu zacieśnienia partnerstwa energetycznego, promowania rozwoju czystej i zielonej energii oraz wspólnego utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego i stabilności przemysłowych łańcuchów dostaw – powiedział chiński przywódca. Tegoroczne Forum Energetyczne Chiny-Rosja ma miejsce w trakcie przygotowań do nałożenia od 5 grudnia limitu cenowego G7 na rosyjską ropę, w celu ograniczenia zdolności Moskwy do finansowania inwazji na Ukrainę. Według rosyjskiego wicepremiera Aleksandra Nowaka rosyjski eksport surowców energetycznych do Chin wzrósł w tym roku o 64 procent. Prezes Rosnieftu Igor Sieczin ocenił, że rosyjsko-chińska wymiana handlowa powinna w tym roku osiągnąć wartość 180-190 miliardów dolarów.

W odpowiedzi na propozycję G7 dotyczącą wprowadzenia ceny maksymalnej rosyjskiej ropy, Kreml obiecał skierować dostawy do krajów, które nie popierają tego pomysłu. Zarówno Chiny, jak i Indie zwiększają zakupy ropy od Rosjan. Sieczin powiedział, że chińscy inwestorzy byliby mile widziani przyłączając się do Północnej Drogi Morskiej, czyli arktycznej trasy transportowej, którą Moskwa reklamuje jako alternatywę dla Kanału Sueskiego, ponieważ Rosja chce, aby Chiny uznawały jej certyfikaty ubezpieczeniowe w transporcie morskim. Rosja chce ponadto zwiększyć dostawy gazu do Chin i dyskutuje o możliwej „unii gazowej” z Kazachstanem i Uzbekistanem, aby wspierać dostawy między tymi trzema krajami i do innych odbiorców energii.

Reuters/Michał Perzyński