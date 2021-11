Chludziński: KGHM wie co robić, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku Energetyka

Prezes KGHM Marcin Chludziński podczas konferencji wynikowej. Fot. Jędrzej Stachura

– W tym tygodniu przyjęliśmy politykę klimatyczną KGHM Polska Miedź, która mówi nam o tym, co powinniśmy zrobić w odniesieniu do zmian klimatycznych, jaki jest wpływ spółki na klimat i co zrobić, aby go ograniczać. W 2050 roku chcemy być firmą neutralną klimatycznie – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas konferencji wynikowej.

Prezes Marcin Chludziński podczas konferencji wynikowej mówił o Polityce Klimatycznej KGHM, która została przyjęta w ubiegłym tygodniu. – Jest to wymóg związany zarówno z regulacjami unijnymi, jak i z transparentnością naszego działania i produkcji w kontekście relacji z naszymi klientami, instytucjami finansowymi, agendami rządu i Unii Europejskiej. Ten dokument jest planem aplikacyjnym, czyli mówi nam o tym, co KGHM powinien zrobić w odniesieniu do zmian klimatycznych, jaki jest wpływ spółki na klimat i co zrobić, aby go ograniczać – powiedział.

– Polityka klimatyczna KGHM zakłada jedną rzecz jeśli chodzi o efekt ostateczny. W 2050 roku chcemy być firmą neutralną klimatycznie. W 2030 roku zakładamy redukcję emisji o 30 procent względem 2020 roku. Pierwszym celem jest przeprowadzenie szeregu inicjatyw, które spowodują ograniczenie emisji jeśli chodzi o zaopatrzenie KGHM w energię elektryczną. Drugi wątek dotyczy wpływu naszego cyklu produkcyjnego na emisję CO2 – podkreślił.

KGHM poinformował, że po dziewięciu miesiącach 2021 roku EBITDA jest wyższa o 75 procent rok do roku i wynosi 7,73 mld złotych. – Jest to związane zarówno ze wzrostem przychodów o 31 procent, jak i produkcji miedzi o 10 procent. Konsekwentnie realizujemy to, co założyliśmy w planach strategicznych. Zwiększamy efektywność produkcji i to też jest czynnik, który nas ratuje nawet wtedy, kiedy cena miedzi jest niższa – powiedział prezes Chludziński.

Opracował Jędrzej Stachura