Wójcik: Największa inwestycja KGHM przysłuży się środowisku Opinie

Fot. KGHM

Siedem miesięcy przed terminem Budimex oddał do użytkowania Kwaterę Południową, nową część poflotacynego Obiektu Żelazny Most, kluczowego elementu w procesie produkcji miedzi. Po zakończeniu tej budowy Żelazny Most jest największym obiektem unieszkodliwiana odpadów poflotacyjnych w Europie oraz jednym z największych na świecie. Jest też największą inwestycją KGHM – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

Żelazny Most KGHM

Prace nad inwestycją Kwatera Południowa stanowiącą najnowszy element Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most wykonała firma Budimex. Rozbudowa obiektu, mimo pandemii została ukończona siedem miesięcy przed terminem. – OUOW Żelazny Most to jeden z największych na świecie zbiorników przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych. Do jego rozbudowy o Kwaterę Południową wykorzystaliśmy nowoczesne technologie, będące gwarantem bezpiecznego i efektywnego użytkowania obiektu – skomentował Artur Popko, prezes Budimex na uroczystości otwarcia Obiektu.

Na budowie pracowało ponad 100 jednostek sprzętowych, z których część zakupiono specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Postęp robót był skanowany laserowo i aktualizowany w systemie BIM ( Building Information Modeling – modelowanie informacji o budowie stanowi fundament transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej). We współpracy z Zespołem BIM Innowacje Biura Technicznego firmy Budimex.

Rozbudowa zbiornika Zelazny Most przyjazna środowisku

– Otwarcie Kwatery Południowej Żelaznego Mostu przybliża KGHM do stania się jeszcze bardziej ( firmą) przyjazną środowisku. Jako minister aktywów państwowych jestem dumny z tego, że KGHM potrafi sprostać wyzwaniom, jest firmą o zasięgu globalnym i jest dobrze zarządzany. KGHM nie osiada na laurach, ciągle się rozbudowuje, staje się coraz bardziej innowacyjny, nowoczesny. Zyski firmy są rekordowe – powiedział wicepremier Jacek Sasin na konferencji prasowej. – Wartość KGHM w czasie, kiedy prezesem jest Marcin Chludziński i kiedy Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoruje firmę, zwiększyła się o 20 mld złotych – dodał.

Zlokalizowany na Dolnym Śląsku OUOW Żelazny Most to najlepiej monitorowany w Europie zbiornik odpadów poprodukcyjnych, do którego trafiają odpady poflotacyjne z zakładów należących do KGHM Polska Miedź. Wraz z dobudowaną właśnie do obiektu Kwaterą Południową, zajmuje obszar ponad 2000 ha. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości ponad 20 km oraz wysokości od 54 do 76 m. W ciągu roku do obiektu trafia około 30 milionów ton odpadów poflotacyjnych

Kwatera Południowa to nowe technologie

Powierzchnia Kwatery Południowej, jest znacznie mniejsza niż dotychczasowy Obiekt. Dlatego zastosowano w tej części innowacyjną technologię odpadów zagęszczonych. To rewolucyjna metoda z punktu widzenia dalszej eksploatacji OUOW Żelazny Most.

Zapora podstawowa Kwatery Południowej wybudowana została metodą „na zewnątrz” (downstream). W obszarze zapór Kwatery Południowej wykonano uszczelnienie i wybudowano warstwy drenażowe, co zapewni odbiór wody ociekającej z odpadów i jej zawrócenie do zamkniętego systemu obiegu. Nowa technologia ogranicza straty wody i infiltrację w podłoże. Przy Kwaterze jest stacja segregacji i zagęszczania odpadów, której zadaniem jest ich selekcja. Materiał gruboziarnisty zostanie wykorzystany do budowy korpusów zapór, a drobnoziarnisty, po procesie zagęszczania, zostanie zagospodarowany wewnątrz Kwatery. Ta technologia pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu, nie wymaga dużego akwenu, lecz jedynie niewielkiego zbiornika do ujmowania wody odciekającej z odpadów. Zagęszczenie odpadów i w efekcie ograniczenie ilości wody w akwenie znacznie zwiększa bezpieczeństwo obiektu.

Cały zbiornik jest nieustannie monitorowany. Stały monitoring OUOW Żelazny Most obejmuje procesy decydujące o bezpieczeństwie użytkowania obiektu i ewentualnym zagrożeniu dla terenów przyległych oraz środowiska. Od prawie 30 lat Żelazny Most jest bezpośrednio nadzorowany przez szerokie grono ekspertów i naukowców biorących udział w regularnych spotkaniach.

– To innowacyjne rozwiązania w trosce o bezpieczeństwo. To kluczowy element w procesie produkcji miedzi. Zrobiliśmy olbrzymi krok do tego, aby ciągle uczestniczyć i wygrywać w tej globalnej grze. Miedź ma przed sobą świetny czas. Robimy wszystko, aby go jak najlepiej wykorzystać. Nasze wyniki, inwestycje takie, jak Kwatera Południowa Żelaznego Mostu – pokazują, że robimy to dobrze – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.