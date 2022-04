Ciąg dalszy rozmów o fuzji Orlenu i Lotosu ze związkowcami Alert

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl.

Kolejne rozmowy o fuzji Orlenu i Lotosu ze stroną społeczną przekroczyły kolejny kamień milowy, ale wciąż nie przyniosły rozstrzygnięcia. – Za nami kolejny ważny etap fuzji z Grupa Lotos, osiągnęliśmy porozumienie ze stroną społeczną. To dowodzi, że związki zawodowe też widzą potrzebę finalizacji tego procesu. Zabezpieczenie gwarancji dla pracowników od początku było dla nas priorytetem i to się udało – napisał Daniel Obajtek na Twitterze.

– W czwartek 14 kwietnia bieżącego roku w Warszawie odbyła się kolejna tura negocjacji PKN Orlen i Zarządu Grupy Lotos ze stroną społeczną. W toku rozmów udało się poprzez parafowanie potwierdzić stan negocjacji. Zwiera on zapisy porozumienia zabezpieczającego prawa pracowników Grupy Lotos, którzy po połączeniu struktur obu przedsiębiorstw staną się pracownikami PKN Orlen – podała Grupa Lotos. – Podczas spotkania stronom udało się ustalić wstępną treść zapisów porozumienia. Znalazł się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. Przyszły pracodawca zobowiązał się również m.in. do zapewnienia finansowania pakietu medycznego na zasadach dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie. To samo dotyczy zapewnienia ubezpieczenia grupowego na życie oraz finansowania ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

Grupa Lotos/Twitter/Wojciech Jakóbik