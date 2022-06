Więckowski: Przestawienie ciepłownictwa na gaz będzie potrzebować 60 miliardów złotych

Więckowski: Przestawienie ciepłownictwa na gaz będzie potrzebować 60 miliardów złotych Ciepłownictwo

– Żeby same ciepłownie i elektrociepłownie mogły być przestawione na gaz, do 2030 roku będzie potrzebne 60 mld złotych. Chcemy przystosować naszą sieć do przesyłu domieszek gazu, m.in. wodoru. Badamy jak z domieszkami będzie się zachowywać sieć, natomiast przestawienie odbiorców zawodowych jest dla nas potężnym problemem – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa podczas konferencji Nafta i Gaz.

Prezes PSG Robert Więckowski. Fot. BiznesAlert.pl

– PSG na dzień dzisiejszy jest największym operatorem sieci dystrybucyjnym w Europie. Zapotrzebowanie na przyłącza znacznie spadło, wiąże się to z niestabilną sytuacją polityczną i wzrostem cen gazu. Klienci indywidualni są dla nas ważnymi odbiorcami, ale strategicznymi klientami są dla nas podmioty zawodowe, np. elektrociepłownie. Żeby same ciepłownie i elektrociepłownie mogły być przestawione na gaz, do 2030 roku będą potrzebne 60 mld złotych. Chcemy przystosować naszą sieć do przesyłu domieszek gazu, m.in. wodoru. Badamy jak z domieszkami będzie się zachowywać sieć, natomiast przestawienie odbiorców zawodowych jest dla nas potężnym problemem. Będzie to wymagać zmian w prawie energetycznym, by odbiorcy mogli wykonywać przyłączenia we własnym zakresie. Takie rozwiązanie pomogłoby wielu przedsiębiorcom – podkreślił Więckowski.

– Są rejony w kraju, które są skazane na naszą sieć, na pewno będą składać wnioski. Doświadczenie z zimy 2020 roku pokazuje, że same OZE nie wystarczą. W niektórych częściach naszej sieci jesteśmy już teraz gotowi na przyjęcie biogazu. Rząd pracuje nad ustawą, która ma uporządkować kwestie biogazowni. Zaproponowaliśmy rozwiązania, by nadwyżki można było sprężać, żeby mieć CNG na przykład na potrzeby autobusów. Liczymy, że rozwój biogazowni będzie szybszy, ale spowolniła to wojna. Na dzień dzisiejszy planujemy przyłączenie 40 biogazowni. To ułamek procenta naszego zapotrzebowania, w samej Holandii funkcjonuje ich ponad 700. To dobre źródło energii, które może pomóc stabilizować OZE. Proponowane jest wprowadzenie zasilania pierścieniowego dla biogazowni – dodał prezes PSG.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura