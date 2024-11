ONZ po raz kolejny bije na alarm przed COP29

Tuż przed nadchodzącym COP29, ONZ ostrzega przed zbyt powolną poprawą zmian klimatycznych. W raporcie, aktualizowanym co roku, stwierdzono, że obecne zobowiązania klimatyczne krajów nie są na dobrej drodze, aby powstrzymać ocieplenie na poziomie 1,5°C, a tym samym uniknąć najbardziej katastrofalnych konsekwencji.

28.10.2024, dwa tygodnie przed COP29 (Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), ONZ ostrzegał przed zbyt powolną poprawą zmian klimatycznych. W raporcie, aktualizowanym co roku, stwierdzono, że obecne zobowiązania klimatyczne krajów nie są na dobrej drodze, aby powstrzymać ocieplenie na poziomie 1,5°C, a tym samym uniknąć najbardziej katastrofalnych konsekwencji. Znajdziemy tam także prognozę, według której zobowiązania te prowadzą tylko do 2,6 procent spadku globalnej emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku w porównaniu z 2019 rokiem, zamiast 43 procent zalecanych. Mogłyby to spowodować ograniczenie globalnego ocieplenia do najbardziej ambitnego limitu porozumienia paryskiego. Raport ten jest corocznym podsumowaniem ostatnich zobowiązań w zakresie redukcji emisji, podjętych przez 195 sygnatariuszy porozumienia paryskiego z 2015 roku, które stanowiły 95 procent globalnych emisji w 2019 roku. Został on upubliczniony na kilka dni przed otwarciem COP29, które odbędzie się 11 listopada w Baku (Azerbejdżan) i będzie poświęcony głównie kwestii finansów w kierunku działań na rzecz klimatu.

Nowe rekordy CO2 w 2023

Francuska Agencja Prasowa (AFP) cytuje Simona Stiella, sekretarza wykonawczego Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Stwierdza on, że krajowe plany działań w dziedzinie klimatu osiągnęły niewielki postęp w ciągu jednego roku i „nie są w stanie sprostać wymaganiom, aby powstrzymać globalne ocieplenie przed sparaliżowaniem wszystkich gospodarek i zniszczeniem miliardów istnień ludzkich oraz środków do życia”. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), innego podmiotu ONZ, stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęły nowe rekordy w 2023 roku. Dwutlenek węgla, gromadzi się szybciej niż kiedykolwiek w atmosferze, ze wzrostem o ponad 10 procent w ciągu dwóch dekad. Najbliższy szczyt COP29 będzie także naznaczony wyborami w Stanach Zjednoczonych (USA). Obecne plany USA spowodowałyby emisję 51,5 gigaton ekwiwalentu CO2 w 2030 roku, tylko o 0,6 procent mniej niż w poprzedniej analizie opublikowanej przez ONZ pod koniec 2023 roku.

COP 29 kluczowym momentem w walce z ociepleniem klimatu

Jak podaje azerski portal Azernews.az COP29 ma być kluczowym momentem w globalnej walce z klimatem, powołując się na oświadczenie Simona Stiella w sprawie raportu Nationally Determined Contributions (NDC) z 2024 roku. „COP29 musi być COP umożliwiającym”, oświadczył, wzywając do konkretnych i ambitnych wyników w finansowaniu klimatu, które odpowiadają potrzebom krajów rozwijających się. Podkreślił, że takie wsparcie jest niezbędne do ochrony zarówno lokalnych gospodarek, jak i gospodarki światowej przed coraz poważniejszymi skutkami zmian klimatycznych. Zastanawiając się nad poprzednią generacją NDC, która spowodowała znaczny postęp, Stiell zapewnił, że nowe NDC, które mają być w przyszłym roku, muszą stanowić jasną mapę drogową dla zwiększenia energii odnawialnej, zwiększenia wysiłków adaptacyjnych i przyspieszenia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Cytując za Azernews.az – „Gdy świat zbliża się do COP29, potrzeba zdecydowanych działań nigdy nie była bardziej pilna. Ten szczyt musi służyć jako punkt zwrotny w walce ze zmianami klimatu, napędzając zobowiązania, które prowadzą do znaczącego postępu i trwałego wpływu.”

Raport UNEP ostrzega przed brakiem postępu w walce z ociepleniem

W innej publikacji, Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), ostrzega przed brakiem znaczących postępów w ubiegłym roku. Według jego obliczeń, obecna polityka doprowadziłaby do „katastroficznego” ocieplenia o 3,1°C w ciągu stulecia. Dodatkowo w raporcie przeczytamy, że uwzględniając wszystkie obietnice, aby zrobić to lepiej, w tym te, które kraje rozwijające się uzależniły od uzyskania pomocy finansowej lub technologicznej, globalne temperatury wzrosłyby o 2,6°C.

– Potrzebujemy globalnej mobilizacji o wielkości i tempie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano, teraz, gdzie cel 1,5°C wkrótce będzie martwy – ostrzegł Inger Andersen, dyrektor wykonawczy UNEP. Raport analizuje również, co trzeba zrobić, aby znaleźć się na drodze do ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2°C. Na tej ścieżce emisje muszą spaść o 28 procent do 2030 roku i o 37 procent w stosunku do poziomów z 2019 roku do 2035 roku – nowy krok milowy, który zostanie uwzględniony w kolejnych NDC.