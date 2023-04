Czy Kazachstan przejmie udziały w niemieckiej Rafinerii Schwedt Alert

Znaczenie Kazachstanu jako dostawcy ropy do niemieckiej Rafinerii Schwedt (PCK) znacznie wzrasta, o czym świadczą wypowiedzi niemieckich polityków. Przejęcie udziałów w rafinerii mogłoby zostać zrozumiane jako naturalna konsekwencja wzrastających dostaw ropy, tym bardziej że Shell już od dłuższego czasu chce pozbyć się swoich udziałów w wysokości 37,5 procent.

Lokalna niemiecka gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ) po raz kolejny powołuje się na niejednoznaczne wypowiedzi regionalnych polityków landu Brandenburgia, którzy nie wykluczają większego zaangażowania Kazachstanu w Schwedt. Minister landu Brandenburgia Jörg Steinbach powiedział w marcu, że jest wielu inwestorów, którzy są zainteresowani przejęciem udziałów w rafinerii. Natomiast były landowy minister finansów Christian Görke z partii die Linke skierował zapytanie do rządu niemieckiego, który jest powiernikiem udziałów Rosnieftu w PCK, odnośnie ewentualnego inwestora kazachskiego. Federalne ministerstwo ds. gospodarki i klimatu odpowiedziało, że nie posiada żadnych informacji na temat intencji kazachskiego inwestora – podaje MOZ.



Rafineria PCK w Schwedt należy do grona pięciu największych niemieckich rafinerii. Do 1 stycznia dostawy ropy do rafinerii były zaspokajane w 100% przez Rosję. Do Rosjan należy też 54 procent udziałów w PCK, które zostały objęte zarządem powierniczym przez niemiecki rząd federalny. Zarząd ten jest tymczasowy i jest przedłużany co pół roku. Zgodnie ze spekulacjami medialnymi udziałami w Schwedt jest zainteresowany także polski Orlen. Ten jednak nie potwierdza tych informacji.



MOZ/Aleksandra Fedorska

Aktywiści Greenpeace w niemieckiej rafinerii Schwedt. Źródło: Greenpeace/Twitter