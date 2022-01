Czy MOL i Saudi Aramco przejmą aktywa Lotosu od Orlenu? Jest więcej partnerów, a rozstrzygnięcie w tym tygodniu Alert

Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Radio ZET podało, że PKN Orlen przekaże udziały w Rafinerii Gdańskiej saudyjskiemu Saudi Aramco a stacje Lotosu firmie MOL z Węgier w ramach fuzji. Orlen podaje, że te negocjacje jeszcze trwają a według informacji BiznesAlert.pl w grę wchodzi więcej partnerów.

Najnowszy termin ogłoszenia środków zaradczych zarządzonych przez Komisję Europejską w celu uzyskania jej zgody na koncentrację na rynku w postaci fuzji PKN Orlen-Grupa Lotos to 14 stycznia 2021 roku. Warunek to przekazanie 80 procent stacji Lotosu oraz 30 procent udziałów rafinerii w Gdańsku.

– Informujemy, że negocjacje z partnerami do środków zaradczych w związku z przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen nie zostały sfinalizowane. Dlatego doniesienia medialne na temat wyboru potencjalnych partnerów stanowią wyłącznie spekulacje. A powielanie ich, co robią politycy opozycji jest nadużyciem – podała rzecznik Orlenu Joanna Zakrzewska. – Jednocześnie należy podkreślić, że od samego początku procesu, PKN Orlen dąży do wynegocjowania takich warunków, które zapewnią wymierne korzyści obu spółkom, ich akcjonariuszom i klientom oraz zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarce. Taki był priorytet rozmów i to się nie zmieniło – dodała.

– Nadużyciem są również jakiekolwiek twierdzenia o rzekomej prywatyzacji Grupy Lotos. Połączenie obejmie dwie spółki mające tego samego właściciela i do tej pory konkurujące ze sobą, co jest niespotykane na europejskim rynku. Dodatkowo intencją PKN Orlen jest wybór takich partnerów do realizacji środków zaradczych, którzy umożliwią dalszy stabilny rozwój potencjalnie przejętych aktywów – podsumowała rzecznik.

Według informacji BiznesAlert.pl węgierski MOL miał zostać odrzucony ze względów bezpieczeństwa jako partner spółki joint venture mającej zajmować się Rafinerią Gdańską. Tymczasem w grę ma wchodzić większa liczba partnerów do fuzji. Nieoficjalnie można usłyszeć, że termin 14 stycznia przeniesiony z listopada 2021 roku jest zostanie tym razem dotrzymany.

Radio ZET/Wojciech Jakóbik