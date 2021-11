Czy zmiany klimatu mogą zniszczyć twój związek? Tak, jeśli jesteś albatrosem Alert

Albatros. Źródło: Wikicommons

Kiedy związki się kończą, może to być spowodowane zniknięciem iskry, a może po prostu nie możecie znaleźć dla siebie czasu. Ale czy zmiany klimatu mogą zniszczyć wasz związek? Według nowego badania opublikowanego w Royal Society wynika, że problem ten dotyka albatrosów.

Problemy matrymonialne albatrosów

Badania opublikowane w czasopiśmie Royal Society dotyczyły 15,5 tysiąca par lęgowych albatrosów na Falklandach w ciągu 15 lat. Rozwód w przypadku albatrosów to po prostu zdrada – dzieje się tak, gdy jedna część pary łączy się z innym osobnikiem. Podobnie jak ludzie, albatrosy również mają dość trudną fazę dorastania, próbując wymyślić najlepszy sposób na wejście w związek. Ale ostatecznie, kiedy znajdą swoją drugą połówkę zwykle trzymają się razem na całe życie. Tylko 1 procent albatrosów rozstaje się po wyborze partnera życiowego – bez porównania rzadziej, niż w przypadku chociażby Polaków. – Monogamia i więzi długoterminowe są dla albatrosów bardzo powszechne – mówi Francesco Ventura, naukowiec z Uniwersytetu Lizbońskiego i współautor badania. Jednak w latach objętych badaniem aż 8 procent par albatrosów rozpada się.

Badanie mówi, że „rozwód powodowany przez środowisko może być pomijaną konsekwencją” zmian klimatu. Zwykle rozstanie albatrosów następuje, gdy para nie rozmnaża się, więc znajdują nowych partnerów w następnym sezonie lęgowym. Tymczasem odkrycia naukowe wykazały, że pary rozwodziły się, nawet jeśli miały udany sezon lęgowy. Francesco Ventura mówi, że istnieją dwie możliwe teorie wzrostu liczby rozwodów – pierwsza związana jest z prowadzeniem związków na odległość. Ogrzewające się wody zmuszają ptaki do dłuższego polowania i dalszego lotu. Jeśli ptaki nie wrócą na czas przed sezonem lęgowym, ich partnerzy mogą w międzyczasie ułożyć sobie życie z nowym partnerem.

Inna teoria mówi, że hormony stresu u albatrosów rosną w trudniejszych warunkach, na przykład gdy wody są cieplejsze. Przy trudniejszych warunkach rozrodu i niedoborach pożywienia może to powodować większy stres, a partnera można obwiniać za „słabe wyniki”, co może ostatecznie doprowadzić do rozstania. Niektóre dane z 2017 roku sugerują, że liczba par lęgowych albatrosów jest nieco ponad połowę mniejsza tego, co było w latach 80. XX wieku.

Tutaj można zobaczyć taniec godowy albatrosów:

BBC/Michał Perzyński