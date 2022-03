Dąbrowski: PGE mogłaby pomóc we wspólnych zakupach węgla spoza Rosji Alert

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Polska Grupa Energetyczna (PGE) może pomóc ciepłowniom w pozyskiwaniu surowca, ale nie może być to węgiel rosyjski – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– O pomyśle wspólnych zakupów węgla w ciepłownictwie słyszę już od kilkunastu lat. PGE ma kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na węgiel niż łączne zapotrzebowanie wszystkich ciepłowni w Polsce. To my możemy pomóc ciepłowniom we wspólnych zakupach węgla, nie na odwrót – mówił prezes Dąbrowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy.

– Warunkiem takiej pomocy przy zakupie jest jednak to, że węgiel ten musi pochodzić z innego kierunku niż Rosja – powiedział Dąbrowski. Prezes PGE odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, jak spółka odnosi się do pomysłu wspólnych zakupów węgla przez ciepłownie w Polsce.

Mariusz Marszałkowski