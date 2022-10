Norwedzy prawdopodobnie sprawdzali bezpieczeństwo Baltic Pipe po sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Norweski statek serwisowy Havila Subsea popłynął w kierunku Danii. Jak podaje portal Aftenposten, prawdopodobnym celem było sprawdzenie gazociągu Baltic Pipe. W ostatnim czasie doszło do sabotażu gazociągu Nord Stream 1 i 2 o który Rosjanie oskarżają Zachód, a część państw zachodnich podejrzewa Rosję.

Konferencja z okazji otwarcia Baltic Pipe. Transmisja Polskiego Radia. Fot. BiznesAlert.pl

Havila Subsea na Morzu Północnym

Statek serwisowy Havila Subsea wypłynął 5 października wzdłuż gazociągu Europie II, odnogi niedawno uruchomionego Baltic Pipe. O rozpoczęciu kontroli podwodnej infrastruktury gazowej przez Norwegię, informowaliśmy w BiznesAlert.pl wraz z rozpoczęciem akcji. Teraz, statek kieruje się w strony Danii. Jak podaje norweski portal Aftenposten, obrany kierunek wskazuje, na możliwe sprawdzanie nowego rurociągu dostarczającego gaz z Norwegii do Polski, Danii i krajów sąsiednich.

Aftenposten zaznacza, że z analizy ruchu morskiego wynika, że po tym jak Havila Subsea skierował się w strony wybrzeża Danii, wrócił ponownie na kurs w kierunki Niemiec.

Statek jest wyposażony w mini lodzie podwodne. Szczegółowe informacje nadal pozostają nie są podane do opinii publicznej. Baltic Pipe został uruchomiony 27 września, dzień po serii wybuchów na dnie Bałtyku, które zostały uznane przez NATO za sabotaż Nord Stream 1 i 2. Państwa regionu ogłosiły stan zagrożenia infrastruktury gazowej. Sprawdzenie stanu gazociągu Europie II i jego odnogi Blatic Pipe, to działanie prewencyjne. Norwegia to obecnie największy dostawca gazu do Europy, a uszkodzenie lub awarie podmorskiej infrastruktury, mogłyby zagrozić stabilności dostaw surowca do Polski i Niemiec.

Aftenposten/Maria Andrzejewska