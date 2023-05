Dania i Polska razem chronią infrastrukturę krytyczną po sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Polska i Dania kontynuują współpracę przy wzmacnianiu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Przedstawiciele obu krajów podkreślają, że ochrona gazociągu Baltic Pipe, który rozpoczął pracę kilka miesięcy temu, jest podstawą w obliczu incydentów na Nord Stream 1 i 2.

Baltic Pipe. Odcinek Polska-Dania. Fot. Baltic-Pipe.pl

Polacy i Duńczycy będą dalej współpracować przy ochronie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej na Morzu Bałtyckim. Przedstawiciele obu krajów podkreślają istotę bezpieczeństwa energetycznego podczas konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach. Ma to związek z wydarzeniami, które obserwujemy od kilku miesięcy w Europie, czyli m.in. wybuchami na Nord Stream 1 i 2.

– Ostatni rok to czas, w którym cała Europa zdała sobie sprawę, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej jest podstawą i musimy w nie inwestować. Szczególnie po otwarciu Baltic Pipe, która świętowaliśmy w ubiegłym roku, a chwilę później byliśmy świadkami wybuchów na Nord Stream 1 i 2 – powiedział Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce. Do uszkodzenia łącznie trzech nitek gazociągów doszło pod koniec września 2022 roku. Później szwedzkie i duńskie służby potwierdziły, że był to wynik podłożenia materiałów wybuchowych.

W styczniu Unia Europejska i NATO uzgodniły powołanie wspólnej grupy zadaniowej, której celem jest podnoszenie odporności i ochrona infrastruktury krytycznej. Jej głównym zadaniem jest identyfikacja kluczowych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej i ich strategicznych słabości. Owocem prac mają być działania łagodzące i zaradcze, obejmujące transport, energię, technologię cyfrową i przestrzeń kosmiczną.

Warto dodać, że Polska i Dania chcą budować morskie farmy wiatrowe. Polska Grupa Energetyczna i Ørsted realizują projekt Baltica, który obejmuje dwa etapy: Baltica 2 i Baltica 3. Jako pierwszy uruchomiony ma być Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW – według harmonogramu nastąpi to w 2026 roku. Z kolei MFW Baltica 2, instalacja o mocy do 1498 MW, ma być oddana do użytku w 2027 roku.

Jędrzej Stachura