Demski: Nakładanie kar na Polskę jest sprzeczne z tym, że UE jest wspólnotą wartości Energetyka

Patryk Demski na EKG 2021. Fot. BiznesAlert.pl

Nie spodziewałem się, że wspólna implementacja wartości europejskich będzie polegała na tym, że będziemy zakładnikami kar finansowych. W sytuacji, w której jesteśmy zakładnikami rozstrzygnięć politycznych w Czechach, nakładanie kar na Polskę jest sprzeczne temu, że jesteśmy wspólnotą wartości – powiedział wiceprezes Taurona Patryk Demski podczas EKG 2021.

– W latach 50., 60. i 70. węgiel był czynnikiem, który doprowadził do transformacji technologicznej w Polsce. Dzisiaj startujemy do wyścigu z innymi krajami UE w ciężarówce zasypanej węglem. Mimo to Komisja Europejska zaleca nam wrzucanie coraz wyższego biegu na coraz węższej ścieżce. Można to powiedzieć, że to szansa, ale szansa jest wtedy, kiedy możemy umiejętnie zarządzać ryzykiem i wszystkimi zaszłościami. Nasze miejsce jest jednak wyjątkowe. Nie spodziewałem się, że wspólna implementacja wartości europejskich będzie polegała na tym, że będziemy zakładnikami kar finansowych. Wydaje mi się, że mimo wszystko powinna to być wspólnota dialogu. W sytuacji, w której jesteśmy zakładnikami rozstrzygnięć politycznych w Czechach, nakładanie kar na Polskę jest sprzeczne temu, że jesteśmy wspólnotą wartości – powiedział Patryk Demski.

Opracował Michał Perzyński