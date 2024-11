Departament Obrony USA zwiększy wydajność dostaw na Ukrainę

We wrześniu prezydent Joe Biden ogłosił, że planuje zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Zwiększenie to obejmuje również zapewnienie przekazania Ukrainie wszystkich przyznanych przez kongres funduszy. Mowa tu o 5,5 miliarda dolarów przyznanych przez Joe Bidena. Transfer pomocy ma skończyć się do 20 stycznia, czyli objęcia urzędu przez Trumpa



Jak powiedziała zastępca sekretarza prasowego Pentagonu Sabrina Singh:

– Departament Obrony wykazał się niezwykłą zdolnością do szybkiego załatwiania spraw w ciągu ostatnich trzech lat. Ten departament może wykonać niesamowitą pracę w tak krótkim czasie. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że chce wykorzystać fundusze, które Kongres przydzielił, zanim opuści urząd. Będziemy bardzo ciężko pracować, aby się upewnić, że tak się stanie.



– Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach tej administracji nadal będziecie widzieć te pakiety wyczerpujące to co jest dostępne w naszych zapasach – dodała. – Ponownie, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ukrainie tego, czego potrzebuje, aby odnieść sukces na polu bitwy.



Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Stany Zjednoczone udzieliły pomocy w zakresie bezpieczeństwa w wysokości około 60,4 miliardów dolarów. Na przykład 1 listopada departament zainicjował 69. prezydencki pakiet środków dla Ukrainy o wartości około 425 miliardów dolarów.

Piotr Brzyski / Departament Obrony USA