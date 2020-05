Jak dbać o cyberbezpieczeństwo w miejscach pracy? (RELACJA) Bezpieczeństwo

Fot. BiznesAlert.pl

Podczas webinaru „Cyberochrona w dobie chaosu, czyli jak outsider staje się insiderem” odbył się panel dyskusyjny na temat cyberbezpieczeństwa w miejscach pracy. Wydarzenie zorganizował Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) pod patronatem BiznesAlert.pl. Moderatorem dyskusji był redaktor naczelny Wojciech Jakóbik.

Cyberbezpieczeństwo firm

– Aktywna ochrona bazuje na akceptacji faktu, że nie jesteśmy w stanie utrzymać cyberprzestępców z daleka od naszej sieci. Istnieją dwa kategorie zabezpieczeń: prewencyjne i detekcyjne. Zawsze należy zastanowić się co chcemy chronić, trzeba zrozumieć kontekst, w którym działamy, oraz zrozumieć rodzaj niebezpieczeństwa, dopiero wtedy przechodzimy do wdrażania zabezpieczeń. Żeby bronić się przed cyberatakami, potrzebne są systemy, które będą w stanie analizować zagrożenie, i tu pomocna może być sztuczna inteligencja. W zależności od krajów różnie wygląda nastawienie do takich kwestii. Jednak działania takie należy prowadzić w sposób oparty na wiedzy jak działają cyberprzestępcy – zastrzegł. Wciąż mamy problem z kulturą cyberbezpieczeństwa w miejscach pracy. Pracownicy wiedzą jak zachowywać się bezpiecznie, ale niestety nie zawsze to robią. Istotne jest podejście do haseł. Hasła nie tylko powinny mieć różnego rodzaju symbole; powinny być też jak najdłuższe – powiedział Aleksander Ludynia z firmy Software as a Service.

– Pracownik jest najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa z różnych powodów. Musimy przygotować ludzi do tego, co się może wydarzyć. Dane użytkowników z telefonu można wykraść na przykład przez podstawienie pliku muzycznego. Źródłem danych może być też połączenie z drukarką przez biurowe wi-fi. Coraz więcej pracowników będzie pracowało z domów, a do biur będą przychodzić rotacyjnie. Będziemy mieli coraz więcej interakcji poprzez sieć, w związku z czym będziemy potrzebowali coraz więcej zabezpieczeń. Chociaż nie wszyscy będą pracować w trybie home office, to spotkania fizyczne cały czas będą konieczne – mówił Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

– Za cyberbezpieczeństwo w firmach odpowiedzialny jest każdy pracownik, pytanie w jakim zakresie i w jakich przypadkach. Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności w tym obszarze: odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika wobec spółki, odpowiedzialność pracownika wobec organów zewnętrznych, oraz odpowiedzialność spółki wobec organów zewnętrznych. Pracodawca powinien kontrolować czy pracownik przestrzega regulaminu w ramach miejscach pracy, a w dalszej kolejności prawa krajowego, ale odpowiedzialność ta powinna być adekwatna do ryzyka. Dyrektywa NIS regulująca te sprawy została implementowana do prawa polskiego. Odpowiednia ustawa zmieniła to, że po raz pierwszy w Polsce pojawiła się regulacja prawna, która mówi o tym, jakie środki techniczne należy wdrożyć w firmie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Musi powstać lista kontrolna, w której ustalone jest jakie obowiązki wynikają z tej ustawy – powiedział radca prawny Paweł Gruszecki.