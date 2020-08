Pracownik firmy mającej nadzorować budowę Baltic Pipe jest podejrzany o szpiegostwo Alert

Budowa gazociagu. Fot. Gaz-System

Obywatel Norwegii został zatrzymany przez policję w niedzielę, 16 sierpnia pod zarzutem przekazywania informacji z sektora bezpieczeństwa na rzecz Rosji. To pracownik DNV GL, firmy mającej nadzorować budowę Baltic Pipe.

DNV GL certyfikowała zgodność gazociągu Nord Stream z przepisami pracy instalacji tego typu i będzie certyfikować Nord Stream 2, jeżeli ten powstanie.

Co ciekawe, została także wybrana do nadzoru budowy Baltic Pipe, gazociągu z Norwegii przez Danię do Polski mającego umożliwić dostawy gazu norweskiego na rynek polski w 2022 roku. – W ramach świadczenia usług nadzoru wykonawca zapewni udział inspektorów należących do Stowarzyszenia Morskich Inspektorów Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. The Society of Offshore Marine Warranty Surveyors). Zadaniem inspektorów będzie zarówno weryfikacja dokumentacji projektowej i planów pracy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jak również bezpośredni nadzór w miejscach realizacji prac, związanych z budową gazociągu podmorskiego – informował polski operator Gaz-System w czerwcu 2020 – Pełnienie tego nadzoru jest jednym z warunków zawartego przez Gaz-System ubezpieczenia inwestycji – obejmującego wszystkich jej uczestników (polisa typu WELCAR). Głównymi obszarami zainteresowania inspektorów będą m.in. akceptacja i dopuszczanie jednostek pływających, transport morski, operacje przeładunkowe, układanie gazociągu na dnie morskim oraz budowa tuneli w rejonie linii brzegowej w Polsce i Danii.

Media norweskie informują, że istnieje podejrzenie, iż zatrzymany pięćdziesięciolatek z Norwegii spotkał się z oficerem służb rosyjskich, by przekazać mu wrażliwe informacje, wiedząc z kim ma do czynienia. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie miesięcznym na czas postępowania. DNV GL potwierdza, że zatrzymany miał kontakt z informacjami z sektora obronnego.

Bloomberg/VG/Wojciech Jakóbik