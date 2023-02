Dokumenty pokazujące jak Niemcy ze Wschodu bronili Nord Stream 2 mogły spłonąć w kominku Alert

Niemiecki portal Cicero donosi, że oficer podatkowy spalił w kominku co najmniej jedno zeznanie podatkowe fundacji „klimatycznej” Stiftung Klimaschutz chroniącej sporny gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami USA. Jest ona teraz celem dochodzenia.

Cicero dotarł do ustaleń prokuratury w Stralsund, która bada zgodność z prawem przekazania 10 mln euro dotacji przez operatora Nord Stream 2 (100 procent akcji Gazpromu rosyjskiego) na konto fundacji Klimaschutz Stiftung. Audyt ujawnił, że dokument podatkowy w tej sprawie zaginął, a Cicero przekonuje, że mógł zostać spalony. Urzędniczka odpowiedzialna za ten czyn przekonuje, że zrobiła to „w akcie paniki” poprzez wrzucenie papierów do kominka.

Stiftung Klimaschutz to fundacja powołana przez land Meklemburgii-Pomorze Przednie w 2021 roku, która pozwoliła uchronić sporny gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami USA, które nie mogły objąć podmiotów sojuszników amerykańskich, jak samorząd meklemburski. Fundacja wynajęła statek Blue Ship, który dokończył budowę pomimo widma sankcji amerykańskich.

To działanie wywołało aferę po ataku Rosji na Ukrainę, którego elementem było wywołanie kryzysu energetycznego w Europie przez rosyjski Gazprom. Władze wspomnianego landu na czele z Manuelą Schwesig, premier landową, są oskarżane o uleganie wpływom Rosji. To temat pracy komisji śledczej Bundestagu.

