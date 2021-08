Tusk: Elektrownia jądrowa w Obwodzie Kaliningradzkim zagraża bezpieczeństwu Polski Atom

Donald Tusk. Źródło: Flickr

Podczas spotkania z mieszkańcami Gołdapi przewodniczący Platformy Obywatelskiej i były premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że projekt budowy rosyjskiej elektrowni jądrowej w pobliżu Kaliningradu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Donald Tusk o elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim

– Do premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego: czy jest prawdą, że uzgodnili ze stroną rosyjską, premierem Węgier Orbanem i polskimi inwestorami, że Polska nie tylko akceptuje powstanie rosyjskiej elektrowni jądrowej, ale podpisze też wieloletni kontrakt na dostawy energii z niej? Mówimy o strategicznym bezpieczeństwie Polski. Przez długie lata konsensusem kolejnych rządów było to, by nie uzależnić się od rosyjskiego prądu. Dzisiaj słyszymy, że taka wstępna decyzja zapadła. Dzisiaj potrzebujemy precyzyjnej odpowiedzi, czy rząd polski podjął na dramatycznie złą decyzję, która zaważy na bezpieczeństwie energetycznym Polski na dziesięciolecia – powiedział Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Gołdapi.

Opracował Michał Perzyński