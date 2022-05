Dostawy gazu z Norwegii mogą być rekordowe w 2022 roku Alert

Gazociągi. Źródło: freepik

Według operatora systemu przesyłowego Norwegii, Gassco, rurociągowy eksport gazu z Norwegii może przebić rekord z 2017 roku. Obliczenia wskazują, że Norwedzy wyeksportują do Europy 117 mld m sześc. błękitnego paliwa.

W 2021 roku Norwegia wyeksportowała do Europy 113,2 mld m sześc. gazu. Norwedzy przesyłają go głównie do odbiorców Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Belgii. W trzecim kwartale 2022 roku do tego grona dołączy Polska poprzez Baltic Pipe.

W maju Equnior ma ponownie uruchomić terminal eksportowy LNG Hammerfest, który został zamknięty w wyniku pożaru jesienią 2020 roku. Terminal ten ma zdolność eksportową gazu na poziomie 6,7 mld m sześc. rocznie.

Ceny gazu wzrosły o 345 procent rok do roku w pierwszym kwartale 2022 roku – poinformował Equinor. Przyniosło to firmie rekordowe zyski w okresie styczeń-marzec.

Reuters/Mariusz Marszałkowski