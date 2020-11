Druga fala koronawirusa uderzy w eksport gazu z Rosji. To szansa dla Polski Alert

Elena Burmistrowa. Fot. Gazprom

Kommiersant donosi, że najwięksi kupcy gazu rosyjskiego w Europie przywracają ograniczenia w związku z drugą falą pandemii koronawirusa, zwiększając ryzyko obniżenia popytu na ten surowiec. Klienci jak Polska mogą tylko skorzystać. PGNiG domaga się rabatu od Gazpromu.

Gazprom chce wysłać w 2020 roku 170 mld m sześc. do Europy. Możliwość wprowadzenia zakazu opuszczania domów w największych krajach Europy Zachodniej zwiększa ryzyko, że Rosjanie nie zrealizują tego planu. Ceny gazu na giełdzie holenderskiej TTF spadły pierwszego listopada o 13,5 procent pomimo rozpoczęcia sezonu grzewczego. Gazprom musiałby wysłać w czwartym kwartale tego roku co najmniej 45 mld m sześc. do krajów europejskich i Turcji, aby zrealizować plan na ten rok.

Obostrzenia wprowadzone w marcu-kwietniu 2020 roku obniżyły zużycie gazu w Europie o 10 procent. Wzrosły dostawy LNG, które było wówczas rekordowo tanie i kosztowało nawet 70 dolarów za 1000 m sześc. Realizacja planu Gazpromu będzie możliwa, jeżeli regulacje wprowadzone obecnie nie będą tak ostre jak wiosną 2020 roku. Poza tym ceny LNG w Azji wzrosły, dając większą konkurencyjność dostawom rosyjskim w Europie. Inne czynniki, które mogą pomóc Rosjanom to ochłodzenie lub nowy wzrost zapotrzebowania na gaz w Azji. Szefowa Gazprom Exportu Elena Burmistrowa ostrzegała inwestorów przed „nadmiernym optymizmem” i przypominała, że nadwyżka gazu na rynku się utrzymuje przez kryzys wywołany koronawirusem, a także, że będzie odczuwalny w 2021 roku.

Ewentualny kryzys eksportu Gazpromu i rywalizacja z LNG może skończyć się niższymi cenami dla klientów Rosjan w Europie, jak Polska. PGNiG wykorzystało okienko negocjacyjne i zwróciło się pierwszego listopada 2020 roku o rewizję ceny gazu w tzw. kontrakcie jamalskim.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik