Duda: Dziękuję Turcji za wkład w rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą Bezpieczeństwo

Prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Źródło: Twitter

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, prezydent Polski Andrzej Duda wyraził wdzięczność za wkład Turcji w rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą i wyraził nadzieję na szybkie zakończenie wojny.

Prezydent Duda w Ankarze

Trzeba zrobić wszystko, by inwazja Rosji na Ukrainę została zatrzymana. Dziękuję Turcji za wkład w negocjacje pokojowe. Do Polski przybyły prawie 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Jeśli nie otrzymamy pomocy, będziemy mieć problem z kryzysem uchodźczym. Turcja cały czas ma doświadczenie z uchodźcami, chcemy z niego skorzystać. Rozmawialiśmy z prezydentem Erdoganem także o sytuacji w Syrii, Górnym Karabachu, czyli o obszarach zapalnych, których sytuacja także ma związek z tym, co się dzieje na Ukrainie. Wierzę, że nasze działania przyczynią się do tego, że napaść rosyjska na Ukrainę się zakończy, a ludność znowu będzie mogła żyć normalnie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Opracował Michał Perzyński