EBI będzie doradzać pomorskiemu Klastrowi Technologii Wodorowych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Źródło: Wikicommons

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podał, że podpisał z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza umowę na usługi doradcze dla Klastra Technologii Wodorowych. Do najważniejszych usług świadczonych w ramach umowy należą przegląd portfela produktów klastra w celu identyfikacji projektów, które mogłyby uzyskać finansowanie EBI, a także usługi doradcze dla wybranych promotorów projektów – informuje ISBNews.



– Wodór stwarza szansę na dekarbonizację procesów przemysłowych, w szczególności w tych sektorach gospodarki, w których ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest tak samo pilne, jak i trudne do osiągnięcia. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej w aktywny sposób wspiera rozwój technologii wodorowych. Oprócz Europejskiej Strategii Wodorowej bardzo ważne stają się w tym kontekście inicjatywy krajowe, takie jak m. in. Polska Strategia Wodorowa. Współpraca z Polskim Klastrem Technologii Wodorowych otwiera nam drzwi do nowych i innowacyjnych projektów w Polsce. Spodziewam się, że dzięki temu porozumieniu członkowie Klastra zyskają lepszy dostęp do wiedzy oraz doświadczenia EBI, a Bank wczesny wgląd na polski rynek wodorowy z możliwością potencjalnego finansowania kolejnych projektów – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

ISBNews podkreśla, że skuteczne wdrażanie technologii wodorowych na drodze do zeroemisyjnej gospodarki jest głównym celem Klastra Technologii Wodorowych, zarządzanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Obecnie Klaster wspiera takie projekty, jak m.in. „Hy-way to Hel”, który przewiduje budowę zasilanego wodorem transportu szynowego i drogowego na Pomorzu, a także projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej poświęcony uruchomieniu zasilanego wodorem transportu publicznego w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie – czytamy w komunikacie.

ISBNews/Jędrzej Stachura